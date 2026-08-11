Нова енергија у КК Игокеа, почеле припреме за сезону

Аутор:АТВ редакција
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Позитивна енергија на првом тренингу и девет новајлија гарантују другачију Игокеу ове сезоне.
Тим је подмлађен са дугогодишњом стратегијом развоја без великог резултатског притиска у надолазећој сезони. Тренер Ненад Стефановић задовољан је селекцијом екипе и одрађеним послом током љета.
Лазар Стефановић представља свјежу крв у тиму који ће поново играти на више фронтова.
Кроз Игокеу је дошао до дреса репрезентације Србије, а Страхиња Гавриловић започиње трећу сезону у клубу. Заједно са Драганом Милосављевићем као старосједилац, имаће улогу ментора млађим играчима.
Извршни директор Вук Радивојевић каже да је клуб направио заокрет по завршетку прошле сезоне.
Игокеа је добила тешку групу у ФИБА ЛШ заједно са Албом, Билбаом и Нимбурком. У руском Винлјан купу ривали су ЦСКА, Зенит и Парма Перм, док ће АБА лига изгледати исто као прошле године. Први припремни меч је против Беча 20. августа.
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