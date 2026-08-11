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Нова енергија у КК Игокеа, почеле припреме за сезону

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Аутор:

АТВ редакција
11.08.2026 21:01

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КК Игокеа
Фото: АТВ

Позитивна енергија на првом тренингу и девет новајлија гарантују другачију Игокеу ове сезоне.

Тим је подмлађен са дугогодишњом стратегијом развоја без великог резултатског притиска у надолазећој сезони. Тренер Ненад Стефановић задовољан је селекцијом екипе и одрађеним послом током љета.

Лазар Стефановић представља свјежу крв у тиму који ће поново играти на више фронтова.

Кроз Игокеу је дошао до дреса репрезентације Србије, а Страхиња Гавриловић започиње трећу сезону у клубу. Заједно са Драганом Милосављевићем као старосједилац, имаће улогу ментора млађим играчима.

Извршни директор Вук Радивојевић каже да је клуб направио заокрет по завршетку прошле сезоне.

Игокеа је добила тешку групу у ФИБА ЛШ заједно са Албом, Билбаом и Нимбурком. У руском Винлјан купу ривали су ЦСКА, Зенит и Парма Перм, док ће АБА лига изгледати исто као прошле године. Први припремни меч је против Беча 20. августа.

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Тагови :

КК Игокеа

кошарка

појачање

Ненад Стефановић

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