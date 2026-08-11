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Без таблета и уз чашицу лозе: Неђо Јањић прославио 100. рођендан

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Аутор:

Бојан Носовић
11.08.2026 20:30

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Неђо Јањић прославио 100. рођендан
Фото: АТВ

Код Јањића у Банчићим пуна кућа, славље је, повод велики. „Ђед Неђо“ је напунио стоту.

Како доживјети стоту Неђо нам не зна рећи тачан рецепт али нам зна испричати сваки детаљ свога вијека. Каже нема гдје није стизао претежно пјешице. Живот у овом кршу није нимало лак али је баш крш и ваздух у Банчићима пресудио да се доживи стота, вјерује овај старина.

"Ђед ми је живио 107 година а отац није него 83 године, а мајка ми је живјела 97 година. Колико имате потомака? Имам 27", рекао је Недјељко Неђо Јањић.

Покретан је, добро види и чује. Каже да никада није био болестан и да никада није попио таблету. Чита, прати телевизију али највише ужива када је кућа пуна. Неђов син Петко открива да овај стогодишњак никада није пушио али без ракије лозе је тешко могао.

"Никада није био болестан, давао је здраву и позитивну енергију , увијек је био нараван позитиван. Увијек је имао воље у животу. Када је био гладан био је сит и тако смо ишли напријед", казао је Петко Јањић.

Осим његове дјеце око ђеда Неђа данас унуци, праунуци и чукунунуци.

"Деда је стварно легенда, нема пуно људи ту привилегију да дочека 100 рођендан у здрављу и окружен својом породици, да дочека и праунуче и чукунуче и то не једно него неколико. Деда има срећу", испричала је праунука Јована Кнежевић.

У овом љубињском селу Неђо је тренутно најстарији, неке комшије газе десету деценију они млађи се надају стотој.

"Било их је мало више, све то било од 90 до 100 година да живе. Шта ви очекујете? То нико не зна шта ће Бог донијети? Супруга додаје: '102 да пређе деда Неђа'", истакао је Драшко Јањић.

У Банчићима се сударају планинска и медитеранска клима, можда је то разлог дугог живота.

Овај старина је свој животни вијек провео у селу познатом по Зеленом дубу, селу познатом као ваздушна бања и село стогодишњака.

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Тагови :

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