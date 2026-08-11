Дијете испало из комбија у покрету: Појавио се узнемирујући снимак незгоде

Аутор:АТВ редакција
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Невјероватна сцена снимљена је на путу у округу Тулча у Румунији. Дијете је испало из комбија који је кренуо у претицање и срећом, није теже повријеђено.
Након пада, дјечак, који изгледа да нема више од седам година, неколико пута се преврнуо по коловозу. Возило из којег је инцидент снимљен није ишло великом брзином, па је возач срећом успио на вријеме да се заустави.
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Дјечак је сам устао, али, ошамућен од онога што му се догодило, кренуо је према супротној коловозној траци, из које је наилазио камион. И возач камиона је био опрезан и успио је да се заустави.
Према ријечима свједока, малишан је прошао само са неколико огреботина. Снимци су прослијеђени и полицији. Отац је саслушан не само због споменутог инцидента, већ је наводно возио и прекомјерном брзином.
Камера на аутомобилу возача камиона снимила је шокантан тренутак.
"У тренутку претицања дијете је вјероватно додирнуло ручицу за отварање врата, врата су се отворила и вјероватно га повукла напоље из возила. У почетку нисам разумио шта се дешава. Нагло сам закочио и скренуо удесно. Успио сам да га избјегнем", изјавио је свједок Михаита Силивестру.
Уплашен и збуњен, дјечак се тешко подигао са коловоза и направио неколико корака према супротној страни пута, одакле је наилазио камион. Његов отац је истрчао испред камиона, дао знак возачу да кочи и узео сина у наручје.
"Дијете је плакало и стајало је на ногама. Искрено, било ме је страх и да га додирнем. Послије таквог пада, ко зна шта је могло да му се догоди. Али мислим да га је Бог чувао", рекао је Силивестру.
О цијелом случају огласила се и полиција.
"Полицајци Службе саобраћајне полиције покренули су поступак по службеној дужности због сумње на кривично дјело наношења тјелесне повреде из нехата", изјавила је Ионела Херда, портпаролка Полицијске управе Тулча.
Полиција је идентификовала дјечаковог оца и позвала га на саслушање. Он је, према наводима полиције, прекршио закон на два начина. Био је дужан да дијете смести у одговарајуће дјечије сједиште и да обавијести полицију о саобраћајној незгоди.
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