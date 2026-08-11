Топлотни талас и суша утичу на цијене горива

Аутор:АТВ редакција
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Топлотни талас, суша и плитке ријеке утичу на цијене горива и дизела на бензинским станицама, посебно у западној Њемачкој, јавља "Дојче веле".
Највећи њемачки аутомобилски клуб АДАЦ саопштио је да низак ниво Рајне подиже цијене на пумпама, јер су теретне барже на Рајни добро прилагођене за транспорт нафте, бензина и дизела.
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Њихов ограничени капацитет повећава логистичке трошкове за транспорт горива и одређених производа, у појединим случајевима драстично, наводи се у саопштењу АДАЦ-а.
Стручњак за гориво при АДАЦ-у Кристијан Лаберер рекао је да се испорука горива разликује широм земље и да се постиже кориштењем ријека, али и мреже морских лука, рафинерија, цјевовода, као и жељезничког и друмског транспорта.
"Ефекти нивоа воде или ниског водостаја осјећају се израженије у појединим подручјима у односу на друга", рекао је он.
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Цијене горива биле су веома лабилне током већег дијела године у Њемачкој, због рата у Ирану и ширих сукоба на Блиском истоку, а трошкови су тренутно повећани за више од четвртине у односу на почетак године.
(Срна)
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