Кружни ток код Ауди сервиса - привремено рјешење

Аутор:Милица Марјановић
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Привремени кружни ток постављен је у оквиру радова на новој кружној раскрсници код "Ауди сервиса" у Бањалуци на источном транзиту.
Почело је уклањање семафора, те проширење саобраћајне површине за привремено одвијање саобраћаја у пуној ширини до ивица новоизграђених тротоара. Након тога биће проширено острво кружне раскрснице. Рокови су пробијени, па грађани губе стрпљење. Надлежни кажу, још само мјесец дана.
Радови на овом пројекту започели су прије непуних осам мјесеци, а мост је завршен у рекордно брзом периоду. Дужина моста износи 20 метара, а ширина је нешто више од девет метара.
Привремени кружни ток код Ауди сервиса је постављен, али привикавање на нови режим за возаче није прошло без проблема. На овој фреквентној раскрсници саобраћај сада захтијева више опреза и стрпљења.
Овдје је тренутно све другачије него што су возачи навикли, семафора нема, умјесто тога постављен је привремени кружни ток, према ономе што овдје видимо возачи се не сналазе баш најбоље.
Пројектну документацију за кружни ток урадио је Град Бањалука. Радови су почели прије двије и по године, а Путеви Српске су их крајем прошле године преузели како би их убрзали. Иако је завршетак најављен за крај јула или почетак августа, радови још трају. Сада је рок – још мјесец дана.
"Примијећено је да у пројектној документацији недостаје хидрофаза, што нам је значајно успорило радове гдје смо морали да вратимо претходну документацију на допуну како би се то урадило и да све у комплету служи сврси молим грађане за стрпљење очекујемо да радови буду готови за мјесец дана", нагласио је в.д. директора ЈП ''Путеви Српске'' Мирослав Јанковић.
Док радови трају, саобраћај се одвија у привременом режиму. А из Агенције за безбједност саобраћаја упозоравају да за овакву зону мора постојати јасно дефинисан начин регулисања саобраћаја
"Овдје можемо да видимо да ово није завршен пројекат, ово је једна зона радова а да бисмо регулисали саобраћај у таквој зони мора да постоји елаборат на који начин ће се одвијати саобраћај како аутомобила тако и осталих учесника", навео је из Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске Горан Бошњак.
Из Града кажу да елаборат постоји и да се саобраћај одвија у складу с њим. Признају да је тренутни режим изазован, али поручују – још мјесец дана стрпљења требало би да буде довољно да се дође до трајног рјешења.
"Јесте изазовно, када се гради али сада је грађевинска сезона и све пројекте морамо да радимо управо у овом периоду плус наравно већи интензитет је логично прије почетка школске године то ће да траје још један мјесец дана", тврди градски менаџер Мирна Савић Бањац.
До завршетка радова остало је још мјесец дана. До тада возачима остаје да се прилагоде привременом режиму, а надлежнима да покажу да ће најављени рок овога пута бити испоштован.
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