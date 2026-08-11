Славине суве, а из Водовода "теку" лажна обећања: Бистрица већ 20 дана без воде

Аутор:АТВ редакција
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Већина бањалучких приградских насеља сваке године у ово доба муку муче са несташицом воде. Док из бањалучког водовода охрабрују грађане да ће воде бити и да немају разлога за бригу на терену слика потпуно другачија.
Драгочај, Рамићи и Бистрица - та насеља трпе највећи притисак. У једном од њих је била и наша екипа.
Тропски дани поново доносе исту муку за мјештане Бистрице. Славине су опет суве, а залихе воде минималне. Борба са несташицом овдје сада траје већ данима, без јасног одговора када ће текућа вода постати свакодневица, а не повремени луксуз.
"Искрено да вам кажем катастрофа је за воду . У четвртак ће бити 15 дана. Мало се појави..Јутрос је била око пола пет, ја сам успјела нешто наточити али одједном је нестала и ево нема је никако. Нас је седам у кући, нити веша опрати, ништа. Срећа само из базена користимо за тоалет, али је катастрофа", "ла бих радије гладна него жедна...Пуно људи немају,није одавно суша била као што је ова година..Догонимо, од људи који имају па ставимо у бачву", "Село Јанковићи, Бојанићи итд, Мишићи немају воде након 20 дана. Тек су се данас сјетили да рак озрачује воду. Сналазимо се, боримо се, носимо до извора наносимо за стоку", рекли су за АТВ мјештани.
Сваки нови дан без воде за ове људе значи додатно сналажење – од доношења флаша и канистера, до бриге о основној хигијени и домаћинству на врућинама које не попуштају.
Стање у Бистрици је непромјењено. Температуре високе, чесме још увијек празне. Иако су из Водовода најавили стабилизацију, овдје људи и даље немају воде, и даље је нестабилан притисак и умјесто празних обећања, мјештани могу само да броје дане у несташици воде.“
Разочарани и исцрпљени од свакодневне борбе, мјештани поручују да је стрпљење на измаку. Уколико из бањалучког "Водовода" убрзо не стигне трајно рјешење, становници Бистрице најављују да више неће мирно чекати пред сувим славинама.
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