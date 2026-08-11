Бољи кредитни рејтинг - јача позиција Српске пред инвеститорима

Аутор:Весна Азић
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Међународна рејтинг агенција "Стандард енд Пурс" извршила је редовну годишњу процјену кредитног рејтинга Републике Српске и објавила најновији извјештај, којим је потврђен кредитни рејтинг Републике Српске на нивоу „Б“, уз побољшање изгледа са „негативних“ на „стабилне“.
Kредитни рејтинг - iz Б негативног, прешао је у Б стабилан. Добар сигнал за финансијску позицију потврдила је међународна рејтинг агенција. Падају у воду све оне приче о презадужености, каже премијер Српске. Република Српска је ликвидна, на дневном нивоу измирује све своје обавезе. Ефекат тога, између осталог, је и скидање челичних окова - укидање санкција.
"Имамо БДП који ће бити 20 милијарди КМ, имамо повећане приходе, а нисмо повећали намете, што значи да имамо већу привредну активност. Имамо потврђено од Агенција за банкарство Српске да има око шест милијарди КМ депозита физичких лица, грађана. Све је то што ће уз инвестициони циклус већи од 7,4 милијарде КМ доћи ће и до бољег стања у друштву", рекао је премијер Републике Српске Саво Минић.
Кредитни рејтинг је, најпростије речено, оцјена колико је онај коме се позајмљује новац способан да га на вријеме и врати. Њега прате банке, фондови и велики инвеститори када одлучују коме ће позајмити новац и под којим условима.
"Одлука међународне рејтинг агенције „Стандард & Порс“ заснована је, између осталог, на успјешном приступу Републике Српске међународном тржишту капитала и реализованој емисији еврообвезница. Снажно интересовање реномираних глобалних инвеститора показало је да међународно финансијско тржиште препознаје Републику Српску као кредибилног емитента способног да уредно извршава своје финансијске обавезе", навели су из Министарства финансија Републике Српске.
Оцјена ће додатно оснажити стабилност и потврдити јачину банкарског сектора Српске, кажу у Агенцији за банкарство. Ове и наредне године можемо очекивати повећање економије, економског обима и раст бруто домаћег производа.
"Апсолутно је ово знак за све кредиторе који желе да финансирају За очекивати је и када смо изашли на Лондонску берзу и међународно тржиште и прикупили новац од инвеститора из САД-а и ЕУ, јесте показатељ да ови инвеститори немају ни једну врсти бојазни да наставе да улажу. Причамо о инвеститорима који долазе из иностранства, али наравно и локалним", истакао је директор Агенције за банкарство Републике Српске Срђан Шупут.
Они који се представљају као економски стручњаци могу да не разумију, да не читају, могу и да лажу, да измишљају црне сценарије.
Могли би бар да упуте извињење нашем народу каже први човјек највеће политичке партије у Српској. Оваква оцјена огромно је признање и доказ да је Република Српска отишла два корака напријед.
"Огроман подстрек нашој привреди и сигурност за наш народ и све људе у Српској.Све вријеме водили смо одговорну економску политику, знали шта хоћемо и добили смо потврду да смо стабилна и перспективна економија", истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
По изласку из периода санкција дошли смо до тога да се кредитни рејтинг побољшава. Значајно то доприноси укупном инвестиционом имиџу Републике Српске, став је струке. Доказ да имамо континуитет финансијске стабилности.
"Што свакако значи сваком инвеститору који би инвестирао у Српску у виду нових производних погона или куповином нове емисије обвезнице. Овај тренутак треба искористити и омогућити да и у наредним годинама долазимо до унапријеђења", казао је стручњак за економску дипломатију Синиша Пепић.
Бројне свјетске економије суочавају се са притисцима и погоршањем кредитних изгледа. Српска је задржала рејтинг и негативне изгледе преокренула у стабилне. У Пореској управи кажу – резултат је то одговорног управљања финансијама и прилагођавања економских политика промјенама на међународном тржишту. Наредни корак биће да се стабилни изгледи преточе и у вишу кредитну оцјену.
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