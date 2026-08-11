Нови мост у Шипрагама у функцији: Инвестиција од 650.000 КМ за бољу повезаност

Аутор:Теодора Беговић
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Новоизграђени мост у Шипрагама преко ријеке Врбање пуштен је у саобраћај. Знатно ће побољшати комуникацију грађанима, привредницима и ђацима, али и олакшати саобраћај кроз то подручје. Вриједност те инвестиције је 650 хиљада марака.
Након више од десет година, мјештани Котор Вароши дочекали су мост у Шипрагама. Значиће им у свакодневном животу, али и раду.
"Захваљујући посебном сензибилитету Владе Републике Српске и руководства Путева Републике Српске, имамо ситуацију у којој се показује изузетан сензибилитет наше Владе за потребе малих инфраструктурних пројеката у малим локалним заједницама, каква је и ова. Велика експанзија у инфраструктурној изградњи у Српској, дала је резултате и на овом локалитету", рекао је Миодраг Ромић.
"Крушево Брдо је село које се налази на рубном дијелу Котор Вароша и веома је богато природним љепотама и природним ресурсима. Одавде се шума експлоатише деценијама. Мислим да су мјештани Крушева Брда заслужили да се овај пут асфалтира", додао је Драго Лукић.
Ово је изузетно значајна инвестиција за Котор Варош, поручује начелник Зденко Сакан. Нада се да ће Влада наставити да улаже у ово мјесто и у будућности.
"Отварање новог моста у мјесној заједници Шипраге пуно значи, како за ову мјесну заједницу, тако и за Крушево Брдо, али и за везу Српске и Федерације, према Травнику. Колико се ја разумијем, видим да је ово изузетно квалитетно урађено и да смо овим ријешили проблем у наредних стотину година", нагласио је начелник Котор Вароша Зденко Сакан.
Улагања Владе Републике Српске у Котор Варош се неће зауставити на овоме. Планира се изградња новог моста „Шипраге један“ и реконструкција неколико локалних саобраћајница у сљедећој години.
"Осим овог моста, на овој непосредној локацији урадили смо на два дијела реконструкцију регионалног пута који повезује Ободник и Шипраге. Те двије дионице у износу од 500м и 1000м, укупне вриједности око 300 хиљада марака. Дакле, укупно улагање у мјесне заједнице Котор Варош, Шипраге, Забрђе и Крушево Брдо износе око 950 хиљада марака", казао је в. д. директора Путеви Републике Српске Мирослав Јанковић.
"Политика премијера Саве Минића јесте да се изборимо са свим проблемима, инфраструктурних, организационих или било којих других проблема са којима се срећу наши суграђани. Ми настављамо тим путем, а мислим да је то једини исправан пут како би дошли до сваког нашег суграђанина и понудили му бољи живот на овим просторима", истакао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Отварање моста „Шипраге два“ није значајно само за мјештане ове заједнице, него и за привреду Српске.
"Општина Котор Варош једна је од ријетких која има тренутно више запослених него прије рата, када је било око 30 хиљада становника. Тренутно у привреди има око 4,5 хиљаде запослених. Мјесна заједница Шипраге је везан аза дрвну индустрију. На овај начин ће се ова мјесна заједница боље повезати са Бањалуком и Теслићем, а њима ће то свакако пуно значити", казао је министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић.
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