Меморијани центар Сребреница би да има посебан статус

Аутор:Инес Ђанковић
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Институционалне провјере претворене су у политички притисак, причу о наводном застрашивању и притиску на запослене.
Умјесто да сарађују с институцијама, у корист свих, и одговоре чињеницама, документацијом и транспарентношћу, у Меморијалном центру Сребреница би, чини се, да имају посебан статус у односу на остале центре и институције. Тако, како Центру, тако и појединим бошњачким политичарима смета што се њихов рад контролише. Данима не одустају од оптужби на рачун институција Републике Српске. Важно је нагласити да се у овом случају контрола не односи на програмске садржаје, већ на финансијско пословање. Ако постоје незаконите радње и утаја пореза, за то треба одговарати – само су неке од реакција.
Огласили су се на сва звона Елмедин Конаковић, министар спољних послова у Савјету министара БиХ, и Емир Суљагић, директор Меморијалног центра Сребреница, да институције Републике Српске врше притисак на запослене у том центру, и то само зато што раде свој посао и контролишу рад центра. Нису се либили да у причу увуку и жртве. Од тог наратива не одустају данима. Директор Меморијалног центра Републике Српске, Денис Бојић, за АТВ наводи да се овдје ради о замјени теза, јер управо њихове изјаве врше својеврстан притисак на правосудне органе.
„Уколико постоје конкретне сумње у незаконитости, на њих треба одговорити чињеницама, документацијом и транспарентношћу, а не политичким квалификацијама. Уколико незаконитости нема, институција која је предмет провјере има могућност да то покаже управо кроз документацију и транспарентно пословање. Меморијалне институције имају посебну друштвену одговорност јер чувају сјећање на жртве и располажу повјерењем јавности. Управо због тога њихов рад треба да буде изнад сваке сумње, а то се најбоље постиже потпуном законитошћу, транспарентношћу и доступношћу чињеница“, навели су из Меморијалног центра Републике Српске.
Због чешљања рада Меморијалног центра Сребреница обрушили су се, још једном, на Републику Српску Суљагић и Конаковић, који је затражио свјетску заштиту. Бошњачки ставови још једном су подигли тензије. Сада је, каже замјеник предсједавајућег Савјета министара БиХ Сташа Кошарац, очигледно да Суљагић данима распирује међунационалну мржњу, како би спријечио истражне органе да раде свој посао по пријави која је дошла из институције на чијем је челу. Из Републике Српске стиже и порука да се посебан статус за овај Центар тражи у сврху прикривања малверзација које се тамо дешавају.
„Меморијални центар је, хтио то неко признати или не, снајперско гнијездо из којег се најлакше пуца по Републици Српској и то је мјесто амбасада свих амбасада. И као што видим, сви напади крећу из тог Меморијалног центра и сада је огроман страх код њих да ће, ако се открију малверзације, морати да се дислоцирају центри моћи у неке друге институције, у нека друга подручја“, истакао је предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.
За бившег директора Полиције Републике Српске свака пријава је знак за провјеру. А како каже, МУП Републике Српске је добио пријаве на рад центра и то од Бошњака. Конаковић, каже Андан, на погрешном правцу покушава да нађе алиби за сву своју политику.
„Прије свега да кажем да поштујем све жртве. Поштујем наравно и сребреничке жртве. И да кажем да нико није изнад закона. Конаковић и остали који врше притисак према институцијама Републике Српске крију нешто. Нешто што ће Министарство унутрашњих послова Републике Српске потврдити и утврдити или евентуално одбацити Тужилаштво Републике Српске. Мислим да, колико ја видим, Конаковић не стоји добро пред ове изборе и покушава на све могуће начине својом реториком познатом против Срба, да би подигао рејтинг, злоупотребљавајући и сребреничке жртве“, истакао је бивши директор Полиције Републике Српске Драгомир Андан.
Меморијални центар у Сребреници у поштовању Устава и закона не може да буде никакав изузетак. Слободан Жупљанин поручује да се овдје врши притисак на органе Републике Српске да не врше свој посао.
„А позната је прича и у широј јавности је таква перцепција да се у Меморијалном центру и око Меморијалног центра раде бројне манипулације и малверзације. Па ми смо из уста оних који су најдиректније укључени у рад центра могли да чујемо. То је једноставно постала једна праоница пара и домаћих и свјетских. И ако у то постоји општа сумња и сумња опште јавности, зашто је проблем да се то истражи?“, објаснио је стручњак за безбједност Слободан Жупљанин.
Меморијални центар годинама је био средство бошњачких политичара да сатанизују српски народ и да од српских жртава праве злочинце, порука је Милорада Којића, посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ. Он је навео да је очигледно да је директор Меморијалног центра Емир Суљагић увукао тај центар у одређене незаконите радње које морају да буду процесуиране и да се одговара према законима Републике Српске.
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