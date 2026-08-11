Малољетни Нијемци пијани лупали аутомобиле српских таблица

Аутор:АТВ редакција
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Полиција Херцег Новог ухапсила је двојицу 17-годишњих држављана Њемачке, осумњичених да су у Игалу оштетили два паркирана аутомобила у власништву држављана Србије. Један од осумњичених је, како је саопштено, у вријеме инцидента био под дејством алкохола.
"Службеници Одјељења безбједности Херцег Нови, након спроведених мјера и радњи и у координацији са надлежним Основним државним тужилаштвом у Херцег Новом, а по налогу државног тужиоца, лишили су слободе два малољетна лица, држављана Савезне Републике Њемачке, старости 17 година, из Минхена, због сумње да су извршили кривично дјело уништење и оштећење туђе ствари", пише у саопштењу.
Из Управе полиције саопштено је да се сумња да су малољетници 7. августа, око 2.30 часова, у Улици Сава Илића у Игалу, оштетили два паркирана аутомобила, марке "BMW" и "алфа", у власништву држављана Србије. Како наводе, они су подесним средством оштетили предња вјетробранска стакла на возилима.
Према информацијама, један од осумњичених малољетника се у вријеме извршења овог кривичног дјела налазио у алкохолисаном стању.
"Против оба малољетника поднијета је кривична пријава због сумње да су извршили кривично дјело уништење и оштећење туђе ствари, а они су, уз кривичну пријаву, спроведени надлежном државном тужилаштву на даље поступање", истиче се, преноси Курир.
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