Славимо Мајку Ангелину: Ово сутра морате урадити за мир у дому

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква сутра, 12. августа, обиљежава празник Преподобне мати Ангелине Српске, једне од најпоштованијих светитељки из српске средњовјековне историје.
Њена животна прича није била ни лака ни мирна – била је испуњена изгнанством, губитком, сиромаштвом, селидбама и великим искушењима, али и вјером, мајчинском љубављу, пожртвованошћу и бригом за друге.
Због тога је у народу остала упамћена једноставно као Мајка Ангелина, а њен празник посебно је значајан женама, мајкама, удовицама и свима који пролазе кроз тежак период живота. Према народном вјеровању, управо на њен дан требало би јој се обратити молитвом и замолити за помоћ, мир, заштиту породице и снагу да се превазиђу животне невоље.
Преподобна мати Ангелина рођена је око 1440. године у данашњој Албанији, у угледној хришћанској породици. Била је ћерка Ђорђа Аријанита Комнина, средњовјековног великаша, и свастика чувеног Ђурђа Кастриота Скендербега. Још од најраније младости била је позната по образовању, мудрости и љубави према књизи, што је за жену њеног времена било посебно значајно. Трагови њене библиотеке сачувани су у вези са манастиром Крушедол.
Удала се за Стефана Бранковића, сина српског деспота Ђурђа Бранковића, који је због губитка вида остао без могућности да влада као раније. Њихов заједнички живот био је обиљежен великим искушењима. Ангелина је са супругом и дјецом живјела у изгнанству, а породица је пролазила кроз различите крајеве Европе прије него што је стигла у Срем.
Када је коначно дошла на простор Срема, Ангелина није заборавила своју вјеру, породицу и народ. Са собом је носила мошти свог супруга, а касније је свој живот посветила молитви, дјеци, цркви и помагању другима. Послије смрти супруга замонашила се и постала монахиња, али је у народу остала много више од историјске личности – постала је симбол мајке која, упркос свему што јој живот донесе, не одустаје од својих најближих.
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Управо због њеног живота испуњеног страдањем и одрицањем, али и великом вјером, народ јој је дао име Мајка Ангелина. У црквеним службама за њу се користе бројни епитети којима се истичу њена чистота, милосрђе, мудрост, стрпљење и пожртвованост.
Преподобна мати Ангелина посебно је везана за манастир Крушедол на Фрушкој гори, једну од најзначајнијих светиња српског народа. Са сином Максимом учествовала је у подизању ове светиње, а Крушедол је постао мјесто које и данас окупља вјернике који желе да се помоле светитељки. Празник Мајке Ангелине у Крушедолу обиљежава се као манастирска слава.
У Крушедолу се чувају њене мошти, односно оно што је од њих сачувано након историјских страдања манастира. Због тога многи вјерници управо ову светињу бирају као мјесто молитве на њен празник.
Да је традиција ходочашћа и данас жива показује и чињеница да вјерници из различитих крајева долазе у Крушедол на дан Преподобне мати Ангелине. Забиљежена су и организована пјешачка ходочашћа, а учесници их описују као традицију која треба да се преноси на нове генерације.
Живот Мајке Ангелине посебно је близак женама јер је и сама прошла кроз искуства која су обиљежила животе многих генерација: губитак, бригу за дјецу, неизвјесност, сиромаштво, селидбе и борбу да породица опстане.
У народној традицији због тога је доживљавају као заштитницу жена, мајки, удовица, сиромашних и оних који трпе неправду. Њена прича носи снажну поруку да човјека не одређује оно што посједује, већ оно што носи у себи.
Управо се у томе често проналази једна од најважнијих порука њеног живота – материјална оскудица не мора значити и духовно сиромаштво. Човјек може имати мало, а ипак сачувати доброту, вјеру, достојанство и љубав према другима.
Зато се Мајка Ангелина и данас често помиње када неко пролази кроз тежак животни период, када се породица суочава са проблемима или када се тражи снага да се издржи оно што се не може промијенити.
За овај празник не постоје бројни строго прописани народни обичаји попут оних који прате неке велике празнике у српском календару. Најважније мјесто има молитва, одлазак у цркву и сјећање на светитељку чији је живот био посвећен вјери, породици и помагању другима.
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Према народном вјеровању, на њен дан посебно би требало помолити се Мајци Ангелини и замолити је за помоћ у ономе што човјека највише тишти. Вјерује се да је добро управо тада изговорити молитву за мир у дому, здравље и слогу породице, али и за снагу да се истраје кроз тешке животне околности.
Важно је нагласити да је ријеч о народном вјеровању, а не о црквеном правилу које вјерници морају да испуне. Суштина празника није у томе да се пронађе неки магични поступак који ће донијети срећу, већ да се дан посвети молитви, захвалности, доброти и сјећању на живот светитељке.
Посебно је лијепо ако се на овај дан помогне некоме коме је помоћ потребна. Будући да је Мајка Ангелина у народу остала симбол милосрђа и бриге за угрожене, чин којим се некоме олакша живот у духу је њене поруке много више него било какво сујеверје.
То може бити помоћ старијој особи, даривање хране, помоћ некоме ко нема довољно, разговор са човјеком који је усамљен или једноставно пружање подршке особи којој је тешко. Јер управо су милосрђе и саосјећање међу особинама које се везују за њену личност.
Једно од занимљивијих народних вјеровања везаних за празник Мајке Ангелине каже да би на њен дан требало да јој се човјек обрати у молитви и замоли за ред и мир у животу.
То вјеровање има посебно симболично значење када се зна кроз шта је сама Ангелина прошла. Њен живот је био пун промена и неизвјесности, али је, упркос свему, успјела да сачува вјеру и бригу за породицу.
Због тога се данас њено име често повезује са молитвом за породицу, дом и унутрашњи мир. Посебно жене које пролазе кроз тежак период могу овај дан доживјети као прилику да застану, саберу се и помоле за снагу.
Није случајно што се управо Мајка Ангелина толико дуго памти као светитељка којој се жене обраћају. Њена животна прича показује да снага не мора увијек бити гласна. Понекад се она види у томе да човјек устане послије великог губитка, настави да брине о својој дјеци и породици и сачува доброту чак и када му живот није био наклоњен.
Ако се жели поштовати традиција овог празника, најлијепше је дан започети молитвом и добрим дјелом. Ко може, може отићи у цркву, запалити свијећу и помолити се за здравље и мир својих најближих.
Може се помолити и за оне који су сами, болесни, сиромашни или пролазе кроз тежак период. Управо таква молитва највише одговара поруци живота Мајке Ангелине, која је и сама искусила колико човјеку у тешким тренуцима значе вјера, нада и подршка.
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У народној традицији постоји и вјеровање да се на њен празник не треба свађати, чинити неправда другима или намјерно некога повриједити. Иако овакве забране нису посебна црквена правила за овај празник, оне се уклапају у ширу поруку дана – да се човјек окрене миру, праштању и доброти.
Вјерници који желе да се помоле светитељки могу изговорити молитву која се традиционално везује за њу:
„У теби се, мати, сигурно спасе боголикост, јер си примивши Крст, слиједила Господа Христа. Дјелима си учила презирати тијело, желећи више за душу ствари бесмртне, зато и са Анђелима, света Ангелино, радује се дух твој.“
Ипак, молитва не мора бити дуга нити унапријед научена. Вјерници се светитељки могу обратити и својим ријечима, искрено и без посебне форме, са оним што их тог тренутка највише тишти.
Преподобна мати Ангелина оставила је траг који је много већи од једног датума у црквеном календару. Њена биографија говори о жени која је током живота изгубила много тога, али није изгубила вјеру, љубав према породици и спремност да помаже другима.
Зато се њен празник и данас доживљава као дан када треба застати и сјетити се да се човјекова вриједност не мјери новцем, имовином или животним околностима. Њена прича подсјећа да и у најтежим тренуцима могу да остану доброта, вјера и достојанство.
Преподобна мати Ангелина Српска празнује се 12. августа, односно 30. јула по старом календару, а манастир Крушедол на Фрушкој гори управо њу има за своју светитељку и славу.
За све оне који сутра желе да обиљеже овај дан, најважније је да га проведу у миру, да се помоле за своје најближе, сјете оних којима је потребна помоћ и, ако могу, учине неко добро дјело. Управо такав начин обиљежавања највише одговара насљеђу жене коју је народ још за живота прозвао Мајка Ангелина, преноси Она.рс.
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