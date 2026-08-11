Logo

Пресушила граница између Србије и Хрватске: Обале се спојиле

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
11.08.2026 20:43

Коментари:

0
Пресушио Дунав између Србије и Хрватске.
Фото: Dnevnik.hr/Video/Screenshot

Историјски низак водостај Дунава промијенио је изглед подручја код Вуковара, па се Вуковарска ада физички спојила са обалом која припада Србији.

Граница правно остаје непромијењена, али су мјештани забринути, преносе хрватски медији.

Неђо Јањић

Друштво

Без таблета и уз чашицу лозе: Неђо Јањић прославио 100. рођендан

Иако то са правне стране не значи да се граница помјера, пресушивање дунавског канала привремено ју је "избрисало".

Када ниво ријеке порасте, канал ће се поново испунити водом. Становници Вуковара кажу да Дунав никада није био овако низак.

Мјештанка Драгица каже да не памти да је видјела сличан призор.

"Можда некад давно, давно у младости", казала је.

На питање да ли је то забрињава, одговорила је потврдно.

"Па, помало да. Нисмо свјесни... Требало би да будемо, али ево, нисмо свјесни", рекла је Драгица.

Вуковарска ада је ријечно острво у непосредној близини Вуковара, које се током љета користи као купалиште и излетиште.

Суша

Економија

Топлотни талас и суша утичу на цијене горива

До ње се са вуковарске стране најчешће долази чамцем, док је од српске обале у редовним условима одваја ријечни канал.

Ада се налази на дијелу Дунава на којем граница између Србије и Хрватске још није коначно утврђена.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вуковар

Дунав

суша

Србија

Хрватска

Коментари (0)

Више из рубрике

Томислав Сорић

Регион

Откривен узрок смрти познатог љекара: Скочио у море и није изронио

2 д

0
Плажа у Ровињу, Хрватска.

Регион

Драма на плажи: Реанимирали мушкарца 40 минута и спасили му живот

2 д

0
Очаравајућа слика морске корњаче која грациозно плива међу коралним гребенима.

Регион

Нови напад морске корњаче на Јадрану, купачи у страху: ''Није нам угодно''

2 д

0
Плажа

Регион

Астрономске цијене на Црногорском приморју: Комплет лежаљки и сунцобрана 240 евра

2 д

0

  • Најновије

20

17

Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима