Пресушила граница између Србије и Хрватске: Обале се спојиле

Историјски низак водостај Дунава промијенио је изглед подручја код Вуковара, па се Вуковарска ада физички спојила са обалом која припада Србији.

Граница правно остаје непромијењена, али су мјештани забринути, преносе хрватски медији.

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Иако то са правне стране не значи да се граница помјера, пресушивање дунавског канала привремено ју је "избрисало".

Када ниво ријеке порасте, канал ће се поново испунити водом. Становници Вуковара кажу да Дунав никада није био овако низак.

Мјештанка Драгица каже да не памти да је видјела сличан призор.

"Можда некад давно, давно у младости", казала је.

На питање да ли је то забрињава, одговорила је потврдно.

"Па, помало да. Нисмо свјесни... Требало би да будемо, али ево, нисмо свјесни", рекла је Драгица.

Вуковарска ада је ријечно острво у непосредној близини Вуковара, које се током љета користи као купалиште и излетиште.

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До ње се са вуковарске стране најчешће долази чамцем, док је од српске обале у редовним условима одваја ријечни канал.

Ада се налази на дијелу Дунава на којем граница између Србије и Хрватске још није коначно утврђена.

(Телеграф.рс)