Дарко Лазић се не мири са губитком брата: Огласио се емотивном поруком

Аутор:АТВ редакција
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Фолкер Дарко Лазић огласио се пет мјесеци након смрти брата Драгана који је живот изгубио у саобраћајној несрећи.
Пет мјесеци након трагичног губитка са којим се породица није помирила, Лазић се сјетио свога брата те успомену на њега одржава свакодневно.
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Он је поделио фотографију са њим, написавши кратку али емотивну поруку:
- Пет мјесеци бато мој - написао је он уз емотикон сломљеног срца.
(Телеграф.рс)
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