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Дарко Лазић се не мири са губитком брата: Огласио се емотивном поруком

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Аутор:

АТВ редакција
11.08.2026 21:10

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Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Фолкер Дарко Лазић огласио се пет мјесеци након смрти брата Драгана који је живот изгубио у саобраћајној несрећи.

Пет мјесеци након трагичног губитка са којим се породица није помирила, Лазић се сјетио свога брата те успомену на њега одржава свакодневно.

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Он је поделио фотографију са њим, написавши кратку али емотивну поруку:

- Пет мјесеци бато мој - написао је он уз емотикон сломљеног срца.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Дарко Лазић

Пјевач

Брат Дарка Лазића

Погинуо брат Дарка Лазића

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