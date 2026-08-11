Дијете (7) упало у море, трагедија избјегнута за длаку: Родитељима упућен важан апел

Аутор:АТВ редакција
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Дјечак (7) из Србије умало је страдао у недјељу у грчком љетовалишту Неа Плагија на Халкидикију. Трагедија је избјегнута захваљујући брзој и спретној реакцији спасилаца.
Како је објављено у Фејсбук групи "Грчка инфо", инцидент се догодио 9. августа око 12.15 часова. Дјечак је са породицом био на душеку, удаљеном око 40 метара од обале, када је изненада склизнуо у воду.
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На површини се одржавао уз велике напоре, док му је глава једва била изнад воде. Родитељи су одмах уочили да је дијете у невољи и позвали помоћ. Срећом, двојица спасилаца су правовремено реаговала и притекла му у помоћ, чиме је спријечена трагедија.
"Уз помоћ спасилачке бове и одговарајућег сигурносног хвата извукли смо дијете до обале, гдје му је одмах пружена прва помоћ. Провјерени су сви витални параметри и утврђено је да има убрзан рад срца. Дали смо му чист кисеоник и дијете се за релативно кратко вријеме вратило у нормално стање", изјавио је спасилац Константинос Цаганос, преноси Фацебоок група "Грчка инфо".
Спасиоци су били са дјететом око сат времена како би провјерили да ли је његово здравствено стање стабилно. О инциденту су обавијештени Лучка капетанија Неа Мудање, као и полиција.
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"Довољан је само један тренутак да се опуштање претвори у трагедију. Желио бих да апелујем на све родитеље да њихова дјеца увек користе одговарајућа средства за одржавање на води - прслуке за спасавање који имају пјенасти материјал и рефлектујуће елементе", рекао је Цаганос, па додао:
"Ово дијете није имало никакав прслук за спасавање и није добро пливало, како су нам родитељи касније рекли. Пажња родитеља мора да буде непрекидна, јер је довољан само један тренутак да се безбрижни тренуци одмора претворе у трагедију".
(Курир)
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