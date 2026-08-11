Херојска борба невесињских ватрогасаца: Одбранили куће од ватрене стихије

Аутор:Бојан Носовић
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Невесињски ватрогасци посљедњих дана воде лавовску и херојску борбу са ватреном стихијом која пријети овој општини.
У више наврата пожар се опасно приближио кућама и помоћним објектима, али су надљудским напорима сви објекти успјешно одбрањени и спасени од уништења.
Ипак, ситуација на терену и даље је озбиљна јер су поједини пожари и даље активни. Посебно је драматично на планини Црвањ, гдје гори неприступачан терен, због чега је гашење ватре са земље онемогућено, па је тоталну контролу и локализацију овог пожара могуће извести једино дјеловањем из ваздуха.
Nevesinjski vatrogasci zadnjih dana vode herojsku borbu sa vatrenom stihijom. U više navrata se vatra primakla kućama i ostalim objektim ali su svi spašeni. Neki požari su i dalje aktivni. Gori planina Crvanj, tamo je moguće gasiti samo iz vazduha. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/KvprYsrXsk— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) August 11, 2026
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