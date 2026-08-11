Херојска борба невесињских ватрогасаца: Одбранили куће од ватрене стихије

Nevesinjski vatrogasci zadnjih dana vode herojsku borbu sa vatrenom stihijom. U više navrata se vatra primakla kućama i ostalim objektim ali su svi spašeni. Neki požari su i dalje aktivni. Gori planina Crvanj, tamo je moguće gasiti samo iz vazduha. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/KvprYsrXsk