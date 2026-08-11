Logo

Херојска борба невесињских ватрогасаца: Одбранили куће од ватрене стихије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

Бојан Носовић
11.08.2026 22:53

Коментари:

0
Пожар Невесиње
Фото: АТВ

Невесињски ватрогасци посљедњих дана воде лавовску и херојску борбу са ватреном стихијом која пријети овој општини.

У више наврата пожар се опасно приближио кућама и помоћним објектима, али су надљудским напорима сви објекти успјешно одбрањени и спасени од уништења.

Ипак, ситуација на терену и даље је озбиљна јер су поједини пожари и даље активни. Посебно је драматично на планини Црвањ, гдје гори неприступачан терен, због чега је гашење ватре са земље онемогућено, па је тоталну контролу и локализацију овог пожара могуће извести једино дјеловањем из ваздуха.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Невесиње

пожар

Ватрогасци

гашење пожара

Коментари (0)

Прочитајте више

Чекић, судница

Свијет

Аутомеханичар из БиХ пред судом у Салцбругу: Оптужен за продају и шверц кокаина

1 д

0
Халкидики Грчка

Свијет

Дијете (7) упало у море, трагедија избјегнута за длаку: Родитељима упућен важан апел

1 д

0
Игор Додик и Срђан Амиџић, насеље Јошик

Република Српска

Игор Додик и Срђан Амиџић са мјештанима Јошика: Заједно када је најважније

1 д

5
Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Свијет

Москва дала Јерменији рок до краја године: Или ЕУ или Евроазијска економска унија

1 д

0

Више из рубрике

Густ дим прекрио брда око Коњица.

Градови и општине

Ватрогасци се боре са ватреном стихијом око Коњица: Густ дим прекрио брда

2 д

0
Пожар код Невесиња

Градови и општине

Више активних пожара код Невесиња: Ватра одбијена од кућа, терен неприступачан

2 д

0
смеће канта контејнер отпад

Градови и општине

Пазите како одлажете отпад: Ако не испоштујете ово, пријете папрене казне!

2 д

0
Мартин Брод општина мјесто

Градови и општине

Почиње излагање података о некретнинама у катастарској општини Мартин Брод

2 д

0

  • Најновије

20

17

Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море да се спасу

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима