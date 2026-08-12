Чудан вртлог појавио се над Хрватском и Словенијом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Необична радарска снимка која је јуче кружила друштвеним мрежама приказивала је полукружни вртложни узорак изнад Италије, Словеније и Хрватске. Забиљежена је око 14:30 на порталу Windy, али из словеначке Агенције за животну средину (Арсо) појаснили су да се не ради о стварном метеоролошком феномену, већ о сметњи у радарским подацима, пише 24ur.com.
Појава се поклопила с кишним временом и локалним невременима која су захватила и дијелове Словеније, а необичан вртлог подстакао је кориснике да на интернету потраже објашњења.
Иако су концентрични кругови на радарским снимкама релативно честа појава о којој су метеоролози већ писали, овај је облик био мање познат.
hey, @meteoSI ... ali mi lahko pojasnite tole:— msedej (@msedej) August 11, 2026
Danes 11.8. ob 14:30. pic.twitter.com/0gy5zM1oo5
Из Агенције за животну средину реаговали су на објаве и потврдили да узорак не представља стварне оборине. "Потичу из података мјерења радара Фосалон у Италији", навели су. На друштвеној мрежи X додатно су појаснили како точан узрок није познат.
"Највјеројатније је повезан с мјерењем или обрадом података", објавили су.
Друштво
АГОНИЈА СЕ БЛИЖИ КРАЈУ: Стиже освјежење и пад температуре
Арсо на својим интернетским страницама нуди и генерално објашњење за појаву концентричних кругова на радарским снимкама. Објашњавају да радар скенира атмосферу антеном која се окреће и притом мјери оборине на различитим висинама. Рачунало затим из свих мјерења издваја највишу забиљежену вриједност и приказује је на карти. "Оно што видимо на слици, дакле, нису оборине при тлу, него негдје изнад њега", пишу метеоролози.
До лажног приказа најчешће долази због такозваног појаса топљења. Наиме, слојевите оборине на висини гдје је температура ваздуха 0 °C имају појачан радарски одраз јер се снијег који пада почиње топити. Радарске зраке под различитим кутовима сијеку тај појас на различитим удаљеностима.
"Зраке под различитим нагибима сијеку појас топљења на различитим удаљеностима. Због тога пројекције максималних одјека на тло имају облик концентричних кругова", закључују у објашњењу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Регион
2 д0
Регион
2 д0
Најновије
20
17
20
03
20
02
19
59
19
52
Тренутно на програму