АГОНИЈА СЕ БЛИЖИ КРАЈУ: Стиже освјежење и пад температуре

Аутор:АТВ редакција
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Два узастопна топлотна таласа у августу осим несносних врућина донијели су и енергетске проблеме. Према посљедњим најавама метеоролога, агонија се ближи крају и ускоро можемо да очекујемо пад температуре и кишу!
Према тренутним прогнозама, до понедјељка наредне седмице нас очекују високе температуре које ће прелазити 30 степени. Од уторка киша.
Падавине би према посљедњим прогнозама требало да трају читаву наредну седмице, а температура ће постепено падати. У петак наредне седмице нас очекује максималних 26 степена.
У уторак, 18. августа имаћемо падавине са максималном температуром од 31 степен. Сриједа такође са падавинама и максималном од 28, док ће у четвртак максимална износити 30 уз кишу током дана.
Постепено ће падати и минимална температура. Током првих кишних дана имаћемо минималних 18 степени са тенденцијом пада.
Европа је у првој половини августа наставила низ екстремно топлих периода који траје практично од почетка љета. Након рекордно топлог јуна и више топлотних таласа током јула, август је донио два нова снажна налета врућине. Свјетска метеоролошка организација наводи да дијелови Европе већ пролазе кроз пети топлотни талас овог љета, које су обиљежили суша, пожари и бројни температурни рекорди.
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Први августовски талас најснажније је погодио централну и југоисточну Европу и Балкан. Температуре су у више земаља премашивале 40 степени, а у Словачкој је измјерено 42,2, док је у Аустрији температура достигла 41,2 степена Целзијуса. Италија је све веће градове ставила под највиши степен упозорења, док су Србија, Црна Гора и друге земље региона истовремено водиле борбу са пожарима и посљедицама дуготрајне суше.
Врућина није заобишла ни БиХ. Југ је почетком августа био изложен температурама од око 40 степени, а високе температуре наставиле су се након већ веома топлог и сувог претходног периода. Продужена суша додатно је повећала опасност од пожара широм региона и спустила водостаје ријека, укључујући Дунав, што је у појединим земљама почело да ствара проблеме и у производњи електричне енергије.
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Након краткотрајног попуштања врућине у појединим дијеловима континента, почетком друге августовске декаде развио се нови топлотни талас, овога пута са снажнијим утицајем и на запад Европе. Француска и Велика Британија издале су упозорења због екстремне врућине, а британски Мет офис најавио је температуре до око 36 степени. Врућ ваздух задржан над континентом наставио је тако да се премјешта из једног дијела Европе у други, без значајнијег и дуготрајног освјежења.
Метеоролози као један од главних узрока овако дуготрајних периода врућине издвајају упорне системе високог ваздушног притиска, који задржавају топао ваздух и спречавају продор свјежијих ваздушних маса. Свјетска метеоролошка организација упозорава да додатни ефекат имају све топлија клима, изузетно загријана мора и исушено земљиште, због чега топлотни таласи у Европи постају чешћи, интензивнији и дуготрајнији.
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