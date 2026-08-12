Радови на терену: Ови дијелови Бањалуке данас без струје

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дио бањалучких насеља и улица у сриједу, 12. августа, неће имати струју због планираних радова на мрежи, потврдили су из предузећа "Електрокрајина".
Радови на терену почињу у раним јутарњим часовима, а искључења су планирана по сљедећем распореду:
Од 7 до 9 часова Дијелови насеља Крмине и Стражбеница
Од 7 до 12 часова: Дио Улице Милана Стевиловића и дио насеља Чокори
Од 7 до 13 часова : Дио Улице Драгана Бубића
Од 7.30 до 12 часова: Дијелови насеља Павловићи, Росићи и Драгојевићи
Од 8до 14 часова: Дијелови насеља Буквалек и Голеши
Од 9 до 10 часова: Дио Улице Ђуре Ђаковића
Из “Електрокрајине” моле потрошаче за стрпљење и разумијевање током наведених радова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
2 д0
Бања Лука
2 д0
Бања Лука
2 д1
Најновије
20
03
20
02
19
59
19
52
19
47
Тренутно на програму