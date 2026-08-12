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Радови на терену: Ови дијелови Бањалуке данас без струје

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 06:49

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Радови на терену: Ови дијелови Бањалуке данас без струје
Фото: pexels

Дио бањалучких насеља и улица у сриједу, 12. августа, неће имати струју због планираних радова на мрежи, потврдили су из предузећа "Електрокрајина".

Радови на терену почињу у раним јутарњим часовима, а искључења су планирана по сљедећем распореду:

Од 7 до 9 часова Дијелови насеља Крмине и Стражбеница

Од 7 до 12 часова: Дио Улице Милана Стевиловића и дио насеља Чокори

Од 7 до 13 часова : Дио Улице Драгана Бубића

Од 7.30 до 12 часова: Дијелови насеља Павловићи, Росићи и Драгојевићи

Од 8до 14 часова: Дијелови насеља Буквалек и Голеши

Од 9 до 10 часова: Дио Улице Ђуре Ђаковића

Из “Електрокрајине” моле потрошаче за стрпљење и разумијевање током наведених радова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Електрокрајина

насеља без струје

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