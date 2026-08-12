Спасиоци у Колумбији из рушевина извукли бебу

Аутор:АТВ редакција
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Спасиоци у Колумбији извукли су бебу из рушевина стамбене зграде која се срушила након разорног потреса магнитуде 7,4 који је у понедјељак погодио запад земље.
Један од спасилаца рекао је да се налазио око блок и по од зграде када је чуо њезино урушавање.
Отрчао је према мјесту несреће и почео дозивати људе под рушевинама.
Из гомиле бетона тада се јавио мушкарац који је рекао да је заробљен с бебом.
Неколико људи почело је рукама уклањати дијелове рушевина како би дошли до дјетета. Након што су успјели лоцирати бебу, извукли су је из рушевина и предали екипама хитних служби, преноси Индекс.
Потрес магнитуде 7,4 погодио је западну Колумбију у понедјељак ујутро. Епицентар је био код Сан Хосе дел Палмара, а међу најтеже погођеним подручјима су Кали, Переира, Манизалес и Куибдо.
Према најновијим доступним подацима, погинуло је најмање 240 људи, док се за најмање 3.000 још трага.
🚨Colombia rescuers DIG OUT MONTHS-OLD BABY from BUILDING RUBBLE after 7.4 earthquake — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 10, 2026
📍An 18-day-old baby was rescued from the rubble of a building. #Colombia #Earthquake https://t.co/Xt5WDuaM5Epic.twitter.com/koQnJVsBRv
▪️More than 100 people are dead & there is widespread…
Спасилачке екипе настављају претраживати срушене зграде, а више људи извучено је живо из рушевина и више од једног дана након потреса.
У калију су спасиоци из 40 срушених зграда извукли најмање 37 преживјелих, док је само у Переири потврђено најмање 66 погинулих.
Потрес је изазвао велика оштећења и прекиде у саобраћају, а власти су прогласиле ванредно стање како би убрзале слање помоћи погођеним подручјима.
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