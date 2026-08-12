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Спасиоци у Колумбији из рушевина извукли бебу

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 07:55

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Спасиоци претурају кроз рушевине док трагају за преживјелима дан након земљотреса који је погодио Кали, Колумбија, у уторак, 11. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ivan Valencia

Спасиоци у Колумбији извукли су бебу из рушевина стамбене зграде која се срушила након разорног потреса магнитуде 7,4 који је у понедјељак погодио запад земље.

Један од спасилаца рекао је да се налазио око блок и по од зграде када је чуо њезино урушавање.

Отрчао је према мјесту несреће и почео дозивати људе под рушевинама.

Из гомиле бетона тада се јавио мушкарац који је рекао да је заробљен с бебом.

Неколико људи почело је рукама уклањати дијелове рушевина како би дошли до дјетета. Након што су успјели лоцирати бебу, извукли су је из рушевина и предали екипама хитних служби, преноси Индекс.

Најмање 240 погинулих

Потрес магнитуде 7,4 погодио је западну Колумбију у понедјељак ујутро. Епицентар је био код Сан Хосе дел Палмара, а међу најтеже погођеним подручјима су Кали, Переира, Манизалес и Куибдо.

Према најновијим доступним подацима, погинуло је најмање 240 људи, док се за најмање 3.000 још трага.

Спасилачке екипе настављају претраживати срушене зграде, а више људи извучено је живо из рушевина и више од једног дана након потреса.

У калију су спасиоци из 40 срушених зграда извукли најмање 37 преживјелих, док је само у Переири потврђено најмање 66 погинулих.

Потрес је изазвао велика оштећења и прекиде у саобраћају, а власти су прогласиле ванредно стање како би убрзале слање помоћи погођеним подручјима.

Земљотрес у Колумбији

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земљотрес у Колумбији

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Рушевине

Земљотрес

Колумбија земљотрес

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