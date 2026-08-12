Logo

Трамп о тајном пребацивању у други авион након посјете Турској: Слушао сам упутства Тајне службе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 07:22

Коментари:

0
Председник Доналд Трамп стиже на броду Марин Ван на броду Елипса близу Бијеле куће, у уторак, 11. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Предсједник Сједињених Америчких Држава (САД) Доналд Трамп потврдио је да је прошлог мјесеца, приликом одласка са НАТО самита у Турској, тајно замијенио авионе због вјеродостојне пријетње нападом.

Новинари и дио особља Бијеле куће остали су у предсједничком авиону који је послужио као мамац, не знајући за опасност.

"Знам да су ме позвали Тајна служба и војска. Жељели су да идем другим летом, односно другим авионом", рекао је Трамп новинарима, додавши да у таквим ситуацијама једноставно мора слушати њихова упутства.

Амерички медији преносе да се цијела операција одиграла 8. јула. Трамп се пред телевизијским камерама прво укрцао у препознатљиви Air Force One, али је потом, далеко од очију јавности, прокријумчарен у војни авион.

Званичници су за амерички CБS Неws потврдили да су Сједињене Америчке Државе тада откриле вјеродостојну пријетњу из Ирана, која је укључивала могуће испаљивање ракете на предсједнички авион. Овај тајни маневар догодио се само дан након што су САД обновиле војне ударе на Иран, након краха преговора између Вашингтону и Техерана.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп се укрцао у „Ер форс ван“, па га тајно одвезли возилом за доставу хране

Према писању Вашингтон Поста, Трамп је из Air Force Onе непримјетно прешао у камион за кетеринг, који је био подигнут на ниво авиона са супротне стране од оне гдје су биле упрте камере. Затим је пребачен у мањи војни авион C-32А. Да би све изгледало уобичајено, министар одбране Пете Хегсет ушао је у исти авион одвојено, користећи вањске степенице.

Док се одвијала ова сложена сигурносна операција, новинари и дио особља Бијеле куће већ су били у Air Force One.

Овакав потез изазвао је оштре реакције медијских организација, с обзиром на то да су они који су остали у авиону-мамцу потенцијално били изложени смртоносном ризику, док је сам Трамп тврдио да је заправо мањи војни авион био у већој опасности.

Хосе Замора, регионални директор за Америку при Комитету за заштиту новинара (ЦПЈ), оштро је реаговао.

"Администрација има огромну одговорност да осигура да новинари, који свакодневно прате и извјештавају о раду предсједника, не буду непотребно и без упозорења изложени опасности", рекао је Замора.

Након драматичног одласка из Турске, Трамп је одлетио у Велику Британију (база РАФ Mildenhall), гдје се поново тајно пребацио у стариAir Force One, из којег је виђен како силази по слијетању. За коначни повратак у Вашингтону, предсједник је искористио најновији Боинг 747-8, којег је САД-у донирао Катар.

(кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Ер форс ван

Америка

авион

боинг

Вашингтон

Коментари (0)

Прочитајте више

Процурио снимак тајне Трампове операције у Анкари: Камионом за доставу пребачен у други авион

Свијет

Процурио снимак тајне Трампове операције у Анкари: Камионом за доставу пребачен у други авион

2 д

0
Америчка застава

Свијет

Русија ослободила бившег америчког маринца: Није било размјене

2 д

0
Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Волио бих поново да будем предсједник САД-а

2 д

0
Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.

Свијет

Чекајући рјешење сукоба у Персијском заливу, Иран и Трамп траже накнаду штете

2 д

0

Више из рубрике

Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.

Свијет

Техеран: Прво испуњење наших услова па отварање Ормуза

1 д

0
Чекић, судница

Свијет

Аутомеханичар из БиХ пред судом у Салцбругу: Оптужен за продају и шверц кокаина

1 д

0
Халкидики Грчка

Свијет

Дијете (7) упало у море, трагедија избјегнута за длаку: Родитељима упућен важан апел

1 д

0
Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Свијет

Москва дала Јерменији рок до краја године: Или ЕУ или Евроазијска економска унија

1 д

0

  • Најновије

20

41

Нападнута трудна Анита Станојловић

20

40

Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику

20

36

Диско Крајина на Мањачи осваја регион: Млади из Србије хрле ка Бањалуци

20

36

Расте број жртава земљотреса у Колумбији: Преминуле 273 особе

20

33

Због ових грешака са обрвама можете изгледати старије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима