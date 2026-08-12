Трамп о тајном пребацивању у други авион након посјете Турској: Слушао сам упутства Тајне службе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава (САД) Доналд Трамп потврдио је да је прошлог мјесеца, приликом одласка са НАТО самита у Турској, тајно замијенио авионе због вјеродостојне пријетње нападом.
Новинари и дио особља Бијеле куће остали су у предсједничком авиону који је послужио као мамац, не знајући за опасност.
"Знам да су ме позвали Тајна служба и војска. Жељели су да идем другим летом, односно другим авионом", рекао је Трамп новинарима, додавши да у таквим ситуацијама једноставно мора слушати њихова упутства.
Амерички медији преносе да се цијела операција одиграла 8. јула. Трамп се пред телевизијским камерама прво укрцао у препознатљиви Air Force One, али је потом, далеко од очију јавности, прокријумчарен у војни авион.
Званичници су за амерички CБS Неws потврдили да су Сједињене Америчке Државе тада откриле вјеродостојну пријетњу из Ирана, која је укључивала могуће испаљивање ракете на предсједнички авион. Овај тајни маневар догодио се само дан након што су САД обновиле војне ударе на Иран, након краха преговора између Вашингтону и Техерана.
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Према писању Вашингтон Поста, Трамп је из Air Force Onе непримјетно прешао у камион за кетеринг, који је био подигнут на ниво авиона са супротне стране од оне гдје су биле упрте камере. Затим је пребачен у мањи војни авион C-32А. Да би све изгледало уобичајено, министар одбране Пете Хегсет ушао је у исти авион одвојено, користећи вањске степенице.
Док се одвијала ова сложена сигурносна операција, новинари и дио особља Бијеле куће већ су били у Air Force One.
Овакав потез изазвао је оштре реакције медијских организација, с обзиром на то да су они који су остали у авиону-мамцу потенцијално били изложени смртоносном ризику, док је сам Трамп тврдио да је заправо мањи војни авион био у већој опасности.
Хосе Замора, регионални директор за Америку при Комитету за заштиту новинара (ЦПЈ), оштро је реаговао.
"Администрација има огромну одговорност да осигура да новинари, који свакодневно прате и извјештавају о раду предсједника, не буду непотребно и без упозорења изложени опасности", рекао је Замора.
Након драматичног одласка из Турске, Трамп је одлетио у Велику Британију (база РАФ Mildenhall), гдје се поново тајно пребацио у стариAir Force One, из којег је виђен како силази по слијетању. За коначни повратак у Вашингтону, предсједник је искористио најновији Боинг 747-8, којег је САД-у донирао Катар.
(кликс)
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