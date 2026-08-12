Међународни дан младих: Прилика да се скрене пажња на њихов положај

Аутор:АТВ редакција
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Широм свијета данас се обиљежава Међународни дан младих, који је установила Генерална скупштина Уједињених нација 1999. године, а први пут је обиљежен 12. августа 2000. године.
Циљ обиљежавања овог дана јесте скретање пажње на питања са којима се млади суочавају, али и промовисање њиховог учешћа у друштвеном, економском и политичком животу.
Овогодишњи Међународни дан младих посебно наглашава значај младих у времену брзих друштвених и технолошких промјена, као и потребу да им се омогући да активно учествују у креирању одлука које утичу на њихов живот и будућност.
Међу најзначајнијим питањима која се везују за положај младих су доступност квалитетног образовања, запошљавање, услови рада, стамбено питање, ментално благостање, учешће у јавном животу и могућности за професионални развој.
Посебан изазов за бројне земље представља одлазак младих, због чега се све више пажње посвећује стварању услова за њихово запошљавање, економску независност и останак у локалним заједницама.
Међународни дан младих прилика је и да се истакне значај њиховог учешћа у доношењу одлука, јер млади чине значајан дио свјетске популације и представљају важан ресурс за развој друштва.
Обиљежава се сваке године 12. августа, кроз различите активности, конференције, радионице и кампање посвећене младима и питањима која су за њих од значаја.
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