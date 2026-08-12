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Међународни дан младих: Прилика да се скрене пажња на њихов положај

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 08:08

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Фото: Pexel/Mikhail Nilov

Широм свијета данас се обиљежава Међународни дан младих, који је установила Генерална скупштина Уједињених нација 1999. године, а први пут је обиљежен 12. августа 2000. године.

Циљ обиљежавања овог дана јесте скретање пажње на питања са којима се млади суочавају, али и промовисање њиховог учешћа у друштвеном, економском и политичком животу.

Овогодишњи Међународни дан младих посебно наглашава значај младих у времену брзих друштвених и технолошких промјена, као и потребу да им се омогући да активно учествују у креирању одлука које утичу на њихов живот и будућност.

Међу најзначајнијим питањима која се везују за положај младих су доступност квалитетног образовања, запошљавање, услови рада, стамбено питање, ментално благостање, учешће у јавном животу и могућности за професионални развој.

Посебан изазов за бројне земље представља одлазак младих, због чега се све више пажње посвећује стварању услова за њихово запошљавање, економску независност и останак у локалним заједницама.

Међународни дан младих прилика је и да се истакне значај њиховог учешћа у доношењу одлука, јер млади чине значајан дио свјетске популације и представљају важан ресурс за развој друштва.

Обиљежава се сваке године 12. августа, кроз различите активности, конференције, радионице и кампање посвећене младима и питањима која су за њих од значаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Међународни дан младих

Генерална скупштина УН

положај младих

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