Почео други уписни рок: Ево колико је остало мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Универзитет у Бањалуци објавио је данас конкурс за упис студената у другом уписном року за академску 2026/2027. годину, а будућим студентима на првом циклусу студија на располагању су укупно 923 слободна мјеста на факултетима и Академији умјетности.
Од укупног броја слободних мјеста, 455 мјеста предвиђена је за студенте који ће се финансирати из буџета Републике Српске, 206 мјеста за самофинансирајуће студенте, 221 мјесто за стране држављане и 41 мјесто за ванредне студенте.
Пријаве кандидата за полагање пријемног испита подносе се од 24. до 28. августа, док ће пријемни испити бити одржани 31. августа, саопштио је Универзитет у Бањалуци.
Упис примљених кандидата биће организован од 7. до 11. септембра.
Конкурс за други уписни рок организује се на студијским програмима на којима су након првог уписног рока остала непопуњена мјеста, а детаљне информације о броју слободних мјеста, условима уписа, потребној документацији и начину пријављивања доступне су у тексту конкурса и на интернет страници Универзитета.
Истовремено је отворен и конкурс за упис на други и трећи циклус студија за академску 2026/2027. годину.
За упис на други циклус предвиђено је укупно 971 мјесто, од чега 523 буџетска, 254 самофинансирајућа, 98 мјеста за стране држављане и 87 мјеста за ванредне студенте.
На трећем циклусу студија расписан је конкурс за укупно 167 мјеста, и то 135 мјеста за самофинансирајуће студенте, 31 мјесто за стране држављане и једно мјесто за ванредног студента.
Пријаве за упис на други и трећи циклус студија подносе се од 22. јуна до 2. октобра, док ће ранг-листе примљених кандидата бити објављене најкасније 16. октобра.
Упис кандидата који остваре право уписа биће организован од 19. до 23. октобра.
Универзитет у Бањалуци позива све заинтересоване кандидате да искористе прилику за упис у другом року и постану дио академске заједнице која кроз квалитетно образовање, научноистраживачки рад и међународну сарадњу образује стручњаке спремне за изазове савременог друштва, преноси Срна.
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