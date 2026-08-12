Дневни хороскоп за 12. август: Овнови улазе у тајну везу, Лавови почињу рад на новом пројекту

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шта вам звијезде данас доносе?
ОВАН
Прави је период да остварите највиши пословни циљ. Максимално сте концентрисани и предани идеји коју већ неко вријеме имате. Љубавна авантура са особом у знаку Водолије превазићи ће ваша очекивања. У питању је тајна веза. Могућа несаница.
БИК
Коначно се посао одвија у правцу који очекујете. Одличан пословни потез донијеће вам знатан добитак. Пред вама је лијеп период у односу с партнером и очекује вас сјајан провод удвоје. Обратите пажњу на исхрану и проблеме с килограмима.
БЛИЗАНЦИ
Овај дан доноси задовољство, не само због одличних резултата већ и због посебних похвала. Однос с партнером је добар, али нешто бисте вољели да промијените. То ће вам ускоро поћи за руком. Одлично се осјећате и имате осјећај да све можете да постигнете.
РАК
Главни изазов је да током састанка с тешким преговарачима останете хладне главе. Акценат је на прилагођавању. Данас можете имати судбински сусрет с особом коју упознајете преко пријатеља. Могућа је главобоља и повишен притисак.
ЛАВ
Од кључног је значаја да пронађете компромис и постигнете договор с партнерима. Почињете рад на важном пројекту. Овај период вам доноси могућност паралелне везе, па будите опрезни. Могући су проблеми с видом и очним притиском.
ДЈЕВИЦА
Успјех очекује Дјевице које се баве здравством и приватним бизнисом. Имате опасне ривале који покушавају да вас саботирају. О љубави размишљате озбиљно и с партнером разговарате о озваничењу везе. Могући су прехлада и учестали кашаљ.
ВАГА
Ваге које се баве естетиком, модом и пословима везаним за жене могу очекивати натпросјечне резултате. Партнер је прихватио вашу критику и ствари се крећу узлазном путањом. Избјегавајте дужи боравак на високим температурама.
ШКОРПИЈА
Састанак пролази у знаку потешкоћа јер сарадник може бити непопустљив. Прави потези воде вас ка споразуму. Пред вама је период у којем ћете успјети да превазиђете дуготрајан породични проблем. Обратите пажњу на имунитет и исхрану.
СТРЕЛАЦ
Акценат је на доброј комуникацији. Успјех долази кроз квалитетну презентацију и јавни наступ. Обнављање везе с бившом љубави може вам донијети старе дилеме и недоумице. Расположени сте за одлазак на одмор с пријатељима. Потребан вам је предах.
ЈАРАЦ
Изазов је да се држите зацртаних циљева и све обављате поступно. Добра организација води вас ка успјеху. Ваш однос с партнером доживио је преокрет, а сада слиједи стабилизација. Обратите пажњу на проблеме с равнотежом и оријентацијом.
ВОДОЛИЈА
Усредсредите се на излагање јер би једна погрешна ријеч могла да вам нанесе озбиљну штету. Неспоразуми с партнером сада су иза вас. Улазите у фазу у којој ћете се осјећати емоционално испуњено. Обавите неопходне годишње здравствене прегледе.
РИБЕ
Кључ успјеха у овом периоду је ослањање на сараднике и заједнички рад на пројекту. Осмислите резервни план. Љубавна авантура с особом у знаку Водолије или Лава може прерасти у нешто више. Обратите пажњу на саобраћај јер су могуће повреде.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
03
20
02
19
59
19
52
19
47
Тренутно на програму