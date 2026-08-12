Број потврђених случајева еболе порастао на 4.449

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго порастао је на 4.449, а 2.061 лице је преминуло, показали су подаци Владе.
Епидемија се проширила на 53 округа у пет покрајина, док област Итури и даље представља епицентар епидемије са 86,5 одсто од укупног броја случајева, преноси Срна.
Свјетска здравствена организација упозорила је раније да је ова епидемија највећа до сада, и да њено неконтролисано ширење пријети и околним државама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
20
33
20
17
20
03
20
02
19
59
Тренутно на програму