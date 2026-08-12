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Број потврђених случајева еболе порастао на 4.449

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 08:09

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Људи обучени у заштитну опрему спремају се да спусте у гроб ковчег са посмртним остацима Жанин Катусабе, која је умрла од еболе, током сахране у Бунији, провинција Итури, источни Конго, у уторак, 11. августа 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго порастао је на 4.449, а 2.061 лице је преминуло, показали су подаци Владе.

Епидемија се проширила на 53 округа у пет покрајина, док област Итури и даље представља епицентар епидемије са 86,5 одсто од укупног броја случајева, преноси Срна.

Свјетска здравствена организација упозорила је раније да је ова епидемија највећа до сада, и да њено неконтролисано ширење пријети и околним државама.

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Ебола вирус

ебола

Конго

ДР Конго

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