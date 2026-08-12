Земљотрес у Колумбији: Жена спасена испод рушевина након 30 часова

Аутор:АТВ редакција
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Након разорног земљотреса у Колумбији, спасена је жена која је око 30 часова била заробљена испод рушевина стамбене зграде, пренио је „Скај њуз“.
Ријеч је о жени која је била сама у свом стану у граду Калију у тренутку потреса.
Локални медији наводе да је она у стабилном стању. Више од 250 људи погинуло је у разорном земљотресу јачине 7,4 степена Рихтерове скале који је у понедјељак погодио Колумбију.
Више од 700 људи је повријеђено, а око 200 особа води се као нестало.
Земљотрес који је погодио Колумбију догодио се нешто више од мјесец дана након што су два земљотреса у сусједној Венецуели усмртила више од 6.300 људи, али, осим што дијеле исту тектонску плочу, потреси немају много заједничког, сматрају стручњаци.
Потрес је погодио такозвану „осу кафе“ у Колумбији, планинску, бујну и културно важну регију која значајно доприноси колумбијској економији. То подручје било је погођено још једним снажним земљотресом 1999. године, када је погинуло готово 1.200 људи.
(РТС)
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