Сјеверна Кореја испалила балистичку ракету према Источном мору

Аутор:АТВ редакција
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Сјеверна Кореја испалила је балистичку ракету према Источном мору, саопштила је јужнокорејска војска.
Здружени начелници Генералштаба објавили су да су детектовали ракету лансирану из области Вонсана на источној обали око шест часова ујутру, преноси Јонхап.
Ракета је прелетјела више од 700 километара, а јужнокорејске и америчке власти спроводе детаљну анализу њених спецификација.
Како се наводи, иако војска још није прецизирала тип или домет ракете, наведени домет сугерише да је вјероватно ријеч о ракети кратког домета, која обично лети од 300 до 1.000 километара.
Сјеверна Кореја посједује балистичке ракете кратког домета КН-23, познате као сјевернокорејска верзија руског Искандера, са максималним дометом од 700 до 800 километара, подсјећа Јонхап.
Најновије лансирање догодило се након што је Пјонгјанг прошлог четвртка испалио оно што је јужнокорејска војска идентификовала као балистичку ракету кратког домета према Источном мору.
Недавна лансирања ракета догодила су се у тренутку када Јужна Кореја и САД треба да започну годишњу вјежбу заказану за сљедећу седмицу. Пјонгјанг је снажно осудио вјежбе савезника као ратне пробе и спровео сопствене тестове оружја током периода обуке у знак протеста, наводи Јонхап.
Сјеверна Кореја је од почетка године лансирала 11 ракета.
(РТС)
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