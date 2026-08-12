Техеран: Прво испуњење наших услова па отварање Ормуза

Аутор:АТВ редакција
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Техеран поручује да неће отворити Ормуски мореуз док САД не испуне иранске услове.
Доналд Трамп сумња да би Иран испунио обавезе које би преузео евентуалним споразумом, кажу извори Ен-Би-Си њуза у америчкој администрацији. Хути тврде да су у мореузу Баб ел Мандеб напали саудијски брод са војном опремом.
Амерички предсједник Доналд Трамп и даље жели да постигне договор са Ираном, али није увјерен да би Техеран поштовао обавезе из евентуалног споразума, преноси Ен-Би-Си њуз. Истовремено, америчке војне обавјештајне процјене показују да је стратешки приоритет Ирана са нуклеарног програма преусмјерен на Ормуски мореуз, док се настављају напади и инциденти који угрожавају пловидбу у региону.
Према наводима Ен-Би-Сија, Трамп је савјетницима рекао да жели да настави покушаје постизања договора са Техераном. Ипак, амерички предсједник сумња да би Иран испунио обавезе које би преузео евентуалним споразумом.
Шеф иранског Савјета за националну безбједност Мохсен Резеи поручио је да Техеран неће отворити Ормуски мореуз док САД не испуне њихове услове. Међу захтјевима су окончање рата у Гази и Либану и ослобађање замрзнуте иранске имовине.
Пакистански министар одбране Каваја Асиф изјавио је да су САД и Иран близу постизања неке врсте мировног споразума. Како је навео, сигнали из посљедњих неколико дана указују на напредак у разговорима и да би трајни мир био у интересу региона.
Истовремено, настављају се инциденти између јеменских Хута и Саудијске Арабије. У њиховом нападу на теретни брод у мореузу Баб ел Мандеб погинуло је шест чланова посаде.
Према медијима под контролом Хута, нападнут је саудијски брод који је превозио војну опрему. Саобраћај кроз Баб ел Мандеб смањен је са 120–140 бродова дневно прије сукоба на 25–40.
Амерички војни хеликоптер је, према наводима Централне војне команде САД (CENTCOM), са двије ракете „хелфајер“ онеспособио брод под панамском заставом након што, како тврди, посада није реаговала на упозорења да је прекршила поморску блокаду иранских лука.
САД би почетком септембра требало да посредују и у новој рунди разговора између Израела и Либана у Риму. Циљ је успостављање нових „пилот-зона“ на југу Либана, из којих би се израелске снаге постепено повлачиле, док би контролу преузела либанска војска.
(РТС)
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