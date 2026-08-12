Шупут: Економија Српске на добром путу и имамо простор за нове инвестиције

Аутор:АТВ редакција
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Директор Агенције за банкарство Републике Српске, Срђан Шупут рекао је да је велики успјех за финансијски систем Републике Српске побољшање кредитног рејтинга који је добијен од реномиране агенције "Standard and Poors".
"Ушли у фазу стабилност, буџет је веома стабилан и имамо додатни простор за нове инвестиције", навео је Шупут.
Рекао је да имамо и инвеститоре који желе да улажу у Српску.
"Ми смо у заиста у једном замаху у посљедње двије године, од када више нисмо под међународним притисак и од како су санкције укинуте", рекао je Шупут за РТРС
Истакао је да је ово потврда да је Српска на добром путу.
"Нисмо презадужени, БДП расте, инфлација коначно пада и расте број запослених, а економија је на добром путу. Треба наставити оваквим темпом", јасан је Шупут.
Нагласио је да је ово доказ и да је и финансијски сектор стабилан.
"Имамо сада лакши приступ финансијским средствима и можемо изаћи на берзе. Међународни инвеститори гледају у којем сте кредитном рејтингу. Такође, штедња грађана је расла и ове године и то је показатељ да се вјерује банкарском сектору", додао је Шупут.
Подсјећамо, на основу годишње процјене кредитног рејтинга, коју је извршила Међународна агенција "Standard & Poor’s" потврђен је кредитни рејтинг Републике Српске на нивоу Б, уз побољшање изгледа са "негативних" на "стабилне".
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