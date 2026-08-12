Породица пронашла огромну змију код шупе: Мислили су да носи јаја, али рендген је показао нешто језиво

Аутор:АТВ редакција
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Једна породица из Њу Џерзија доживјела је непријатан сусрет у сопственом дворишту када је испод баштенске шупе пронађен бурмански питон дуг готово два и по метра. Посебну пажњу привукао је његов огроман, надувен стомак, а мистерија је ријешена тек након рендгенског снимања.
Све је почело када је мајка током заливања цвијећа угледала змију како се завлачи испод шупе. Породица је одмах позвала стручњаке, који су морали да уклоне део подних дасака како би дошли до питона.
Када су га извукли, приметили су да му је стомак необично велик. У почетку се сумњало да је змија управо појела велики плен, али постојала је и могућност да је реч о женки која носи јаја.
Рендгенски снимак убрзо је открио истину. Питон није носио јаја, већ је у стомаку имао остатке свог последњег оброка – опосума.
Бурмански питони нису отровни, али су веома снажне змије које плен убијају стезањем и због тога могу бити опасне. Њихова појава у Њу Џерзију посебно је необична јер ова врста природно потиче из југоисточне Азије.
Стручњаци претпостављају да је змија побјегла власнику који ју је држао као кућног љубимца или да ју је неко намјерно пустио у природу. Након хватања питон је пребачен на безбједно мјесто, гдје је под надзором стручњака, док се за њега тражи трајни смјештај.
(Мондо)
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