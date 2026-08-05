Аутор:АТВ редакција
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Валентина Задрић Матичевић пронашла је поскока у кухињи своје куће у Метковићу, док су унутра били њено шестогодишње дијете и седмомјесечна беба. Тврди да је позвала ватрогасце, али да су они одбили да изађу на интервенцију, објавио је портал Нет.хр.
„Поскок нам је гмизао по поду кухиње“, испричала је она и додала да је позвала број 112, након чега су је спојили са Јавном ватрогасном јединицом Метковић.
„Одбили су мајку са двоје мале дјеце уз образложење, цитирам: ‘Ми не радимо са змијама.’ Оставили су нас саме са тим истим поскоком“, навела је Задрић Матичевић.
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Каже да је слала и мејлове Хрватској ватрогасној заједници, али да није добила одговор.
„Можда им такво поступање није прописано правилником или законом, али дужни су да изађу када је човјек у непосредној опасности. Ми смо били“, истакла је она.
У међувремену је на друштвеним мрежама објавила и фотографију поскока.
Из Јавне ватрогасне јединице Метковић објаснили су зашто нису изашли на терен. У одговору су навели да им је жао због настале ситуације, као и да је дежурни радник требало детаљније да објасни разлоге.
„ЈВП Метковић није опремљена, нити су ватрогасци наше јединице оспособљени за наведене послове, који уједно не спадају у надлежност ватрогасаца“, наведено је у одговору.
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Објаснили су да Закон о ватрогаству и пратећи прописи не предвиђају такве интервенције, што укључује и уклањање стршљенова, оса и других инсеката.
Како кажу, ватрогасци због тога нису дужни да се обучавају нити да набављају опрему за хватање отровница и других животиња. Жену су упутили на комунално редарство Града Метковића.
Из јединице су додали да на такве позиве не излазе, те да их сваке године приме неколико, али да о њима не воде статистику. Свјесни су, како наводе, да не постоји одговарајућа институција, на примјер из области ветерине, која би се професионално бавила тим проблемом.
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„Ипак, то не значи да тај посао треба да преузму ватрогасци, који за њега нису обучени ни опремљени, а на крају он није ни у њиховој надлежности“, закључили су.
Поскока је на крају у кухињи убио њен пријатељ, објавила је Задрић Матичевић, која тврди да није било другог избора.
Поскок је једна од три врсте змија отровница које живе у Хрватској. Препознатљив је по рогићу на врху њушке и цик-цак шари дуж леђа, а његов угриз захтијева хитну љекарску помоћ.
Његов отров је снажан и може да изазове бол, отицање, оштећење ткива, поремећаје циркулације, мучнину и друге озбиљне симптоме. Сваки угриз отровнице треба сматрати хитним медицинским стањем и одмах потражити љекарску помоћ, чак и ако се симптоми још нису појавили.
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Угризи су у Европи релативно ријетки, док су смртни случајеви у Хрватској веома ријетки захваљујући примјени противотрова. Хрватски завод за јавно здравство наводи да су од 2005. до 2019. године у Хрватској забиљежена три смртна случаја од угриза змије.
Поскок је у Хрватској строго заштићена врста, па је забрањено намјерно га хватати, убијати или узнемиравати. За физичку особу која га намјерно ухвати или убије, када је ријеч о незнатном утицају на очуваност врсте, прописана је новчана казна од приближно 930 до 3.980 евра.
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