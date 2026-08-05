Авион пун путника умало пришао Трамповом хеликоптеру: Покренута истрага

Аутор:АТВ редакција
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Америчке власти истражују како је путнички авион дошао на мање од 2,5 километра од хеликоптера „Марин један“ (Marine One) у којем се налазио предсједник Доналд Трамп. Обје летјелице безбједно су наставиле лет.
Надлежне службе америчке администрације истражују како се комерцијални авион са путницима превише приближио предсједничком војном хеликоптеру „Марин један“, у којем се налазио предсједник САД Доналд Трамп, саопштила је Федерална управа за ваздухопловство (ФАА).
Предсједнички хеликоптер полетио је у уторак послијеподне са хелиодрома Елипса, на јужном травњаку Бијеле куће, док ваздушни саобраћај на оближњем цивилном аеродрому Вашингтон Нешнал није био обустављен неколико минута након полијетања.
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Анализа комуникације контроле летења показала је да су пилоти **„Марина један“** најмање три пута обавијестили контролни торањ аеродрома Вашингтон Нешнал о планираном полијетању, али изгледа да потврда о пријему поруке није стигла.
„Куло, да ли ме чујете? Марин један, три минута до полијетања“, рекао је пилот хеликоптера у 14.31 час, након чега је поновио поруку. Контролор лета одговорио је да је пренос био „прекинут и нејасан“.
„Марин један“ полетио је око 14.33 часа, а само минут касније са аеродрома Вашингтон Нешнал полијетио је авион компаније „Американ ерлајнс“ на лету ка Пенсаколи, на Флориди.
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Подаци са сајта Флајтрадар24 показују да је путнички авион прошао на мање од 1,5 миље, односно око 2,4 километра, од предсједничког хеликоптера. Ипак, обје летјелице безбједно су завршиле лет.
Портпарол америчких маринаца рекао је да је лет „Марина један“ био рутински и да контролни торањ није задржавао посаду хеликоптера нити мијењао његову путању.
Из Бијеле куће поручили су да предсједник Трамп ни у једном тренутку није био угрожен.
(Б92)
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