Расту тензије између Вашингтона и Пекинга: Кина одговорила санкцијама

Аутор:АТВ редакција
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Кина је увела низ економских противмјера Сједињеним Америчким Државама, међу којима су контрола извоза дронова и забрана пословања за шест америчких компанија. Тим потезом Пекинг одговара на недавна трговинска ограничења која је увео Вашингтон, пише Јуроњуз.
Напетости између двије највеће свјетске економије расту уочи септембарске посјете кинеског предсједника Си Ђинпинга Сједињеним Америчким Државама. Односи су се погоршали упркос назнакама побољшања након његовог састанка са америчким предсједником Доналдом Трампом у Пекингу у мају.
Кинеско Министарство трговине саопштило је да су санкције одговор на недавне потезе САД. Као разлоге навели су забрану увоза кинеских дронова, коју је увела америчка Савезна комисија за комуникације (Federal Communications Commission – FCC), као и одлуку Министарства домовинске безбједности да, на основу Закона о спречавању присилног рада Ујгура, дода 43 кинеске компаније на листу санкционисаних субјеката. Том одлуком спречава се увоз робе произведене присилним радом.
У саопштењу Министарства наводи се да те мјере „озбиљно нарушавају важан консензус који су постигла двојица шефова држава и наносе велику штету легитимним правима и интересима Кине“.
„Кина нема другог избора него да предузме неопходне противмјере“, поручили су из Министарства.
Пекинг истиче да дјелује уздржано и позива Вашингтон да повуче своје мјере и прекине са „погрешном праксом“. Кинеске власти упозориле су и на могућност увођења додатних санкција уколико САД уведу нова ограничења против Кине.
Пекинг сада захтијева појединачну провјеру сваког захтјева за извоз беспилотних летјелица, њихових кључних компоненти и повезаних технологија. Та опрема налази се на листи робе двоструке намјене и подлијеже извозној контроли јер се може користити у цивилне и војне сврхе.
Забрана трговине и других облика сарадње са кинеским компанијама уведена је за шест америчких субјеката, укључујући компанију „Аплајд ДНК сајенсиз“ (Applied DNA Sciences) и невладину организацију „Људска права у Кини“ (Human Rights in China).
Кина је засебно забранила рад компанији „Комплајанс тестинг“ (Compliance Testing LLC). Министарство трговине оптужило је ту компанију за сарадњу са Савезном комисијом за комуникације на штету „кинеског суверенитета и безбједности“.
Министарство је такође објавило да покреће истрагу о могућем утицају увезеног софтвера за штампање и канцеларијске опреме на националну безбједност, али није навело на које се компаније истрага односи.
Кинеска Државна управа за регулисање тржишта објавила је да америчке компаније које обављају фабричке инспекције за кинеске наручиоце више не смију да издају обавезне сертификате ЦЦЦ (China Compulsory Certification – CCC).
Сертификат ЦЦЦ потврђује да електронски производи испуњавају основне безбједносне стандарде. Према новим правилима, амерички произвођачи сертификоване електронике мораће да ангажују ревизоре изван САД или да се ослоне на сертификациона тијела која нису регистрована у Америци.
Савезна комисија за комуникације је у децембру забранила увоз нових кинеских дронова, али је забрана касније измијењена како би био дозвољен увоз одређених модела.
Тај регулатор је прошле седмице најавио и забрану увоза нових хуманоидних робота и енергетских претварача стране производње. Као разлог наведени су ризици по националну безбједност, а тај потез сматра се усмјереним против Кине.
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