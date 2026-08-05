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Москва ће одговорити на протјеривање руских дипломата из Аустрије

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 20:07

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Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Русија ће одговорити на одлуку Аустрије да прогласи руске дипломате персонама нон грата, а Беч ће добити оно што заслужује, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Дмитриј Љубински.

"Аустрија ће свакако добити оно што заслужује, нећемо само игнорисати ове ничим изазване чинове непријатељства", рекао је Љубински.

Он је навео да на непријатељске потезе других држава увијек слиједи одговор Русије, додајући да реакција Москве не мора нужно бити реципрочна нити јавна, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Москва

Аустрија

дипломатија

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