Москва ће одговорити на протјеривање руских дипломата из Аустрије

Аутор:АТВ редакција
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Русија ће одговорити на одлуку Аустрије да прогласи руске дипломате персонама нон грата, а Беч ће добити оно што заслужује, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Дмитриј Љубински.
"Аустрија ће свакако добити оно што заслужује, нећемо само игнорисати ове ничим изазване чинове непријатељства", рекао је Љубински.
Он је навео да на непријатељске потезе других држава увијек слиједи одговор Русије, додајући да реакција Москве не мора нужно бити реципрочна нити јавна, преноси Срна.
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