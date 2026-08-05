Џихадисти међу мигрантима у Сеути

Аутор:АТВ редакција
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Неколико особа које су раније протјеране из Шпаније због сумње у повезаност са џихадистичким активностима наводно се нашло међу десетинама хиљада миграната који су прошле седмице из Марока ушли у шпанску енклаву Сеуту на сјеверу Африке.
Према наводима портала Ел Еспањол, припадници специјализованих јединица шпанског Министарства унутрашњих послова утврдили су да су међу мигрантима били и појединци који су раније били предмет истрага због кривичних дјела повезаних с тероризмом.
Истражиоци вјерују да се неки од њих налазе међу око 5.000 људи који још нису враћени у Мароко. До ових сазнања дошло се анализом снимака безбједносних камера, а случај истражују припадници Генералног информативног комесаријата Националне полиције и Информативног штаба Цивилне гарде.
Истрага је и даље у току, а надлежне службе не искључују могућност да би број особа повезаних са џихадистичким мрежама могао бити већи.
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