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Џихадисти међу мигрантима у Сеути

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 18:07

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Превод: Мигранти који су прешли из Марока у Шпанију чекају у реду за подјелу хране на плажи у шпанској енклави Сеута, у понедјељак, 3. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Bernat Armangue

Неколико особа које су раније протјеране из Шпаније због сумње у повезаност са џихадистичким активностима наводно се нашло међу десетинама хиљада миграната који су прошле седмице из Марока ушли у шпанску енклаву Сеуту на сјеверу Африке.

Према наводима портала Ел Еспањол, припадници специјализованих јединица шпанског Министарства унутрашњих послова утврдили су да су међу мигрантима били и појединци који су раније били предмет истрага због кривичних дјела повезаних с тероризмом.

Истражиоци вјерују да се неки од њих налазе међу око 5.000 људи који још нису враћени у Мароко. До ових сазнања дошло се анализом снимака безбједносних камера, а случај истражују припадници Генералног информативног комесаријата Националне полиције и Информативног штаба Цивилне гарде.

Истрага је и даље у току, а надлежне службе не искључују могућност да би број особа повезаних са џихадистичким мрежама могао бити већи.

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Тагови :

Мигрантска криза у Сеути

џихадисти

Шпанија

истрага

Мигранти

војска

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