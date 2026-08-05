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Србин заспао на Дунаву, завршио у другој држави

05.08.2026 18:48

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Ријека Дунав у Београду
Фото: pexels/Boris Hamer

У понедељак (3. августа), око 20.40 часова, Гранична полиција из Свинице у Румунији интервенисала је како би спасила српског држављанина који се нашао у опасности на Дунаву.

Надлежни органи обавијештени су позивом на број 112, а патрола Граничне полиције из Свинице, која се већ налазила на терену, брзо је стигла на мјесто догађаја.

Спасиоци су уочили мушкарца како плута на пловку и дозива помоћ. Ријечна струја однијела га је све до близине мјеста Свиница у округу Мехединци, преко пута Доњег Милановца.

Дунав у Румунији

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Полицијски службеници безбиједно су га извукли на обалу и позвали екипу Хитне помоћи. Мушкарцу је указана прва помоћ, након чега је превезен у болницу ради даљих прегледа.

Када се опоравио, објаснио је да је заспао на пловку и није приметио да га је ријечна струја однијела. Власти су потврдиле да је српски држављанин ван животне опасности и да је, након обављених провјера, предат надлежним органима Републике Србије.

(Телаграф)

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Тагови :

Румунија

Дунав

Србија

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