Србин заспао на Дунаву, завршио у другој држави

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У понедељак (3. августа), око 20.40 часова, Гранична полиција из Свинице у Румунији интервенисала је како би спасила српског држављанина који се нашао у опасности на Дунаву.
Надлежни органи обавијештени су позивом на број 112, а патрола Граничне полиције из Свинице, која се већ налазила на терену, брзо је стигла на мјесто догађаја.
Спасиоци су уочили мушкарца како плута на пловку и дозива помоћ. Ријечна струја однијела га је све до близине мјеста Свиница у округу Мехединци, преко пута Доњег Милановца.
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Полицијски службеници безбиједно су га извукли на обалу и позвали екипу Хитне помоћи. Мушкарцу је указана прва помоћ, након чега је превезен у болницу ради даљих прегледа.
Када се опоравио, објаснио је да је заспао на пловку и није приметио да га је ријечна струја однијела. Власти су потврдиле да је српски држављанин ван животне опасности и да је, након обављених провјера, предат надлежним органима Републике Србије.
(Телаграф)
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