Премијер лига: Радник креће из Сарајева

Аутор:Јована Кецман
Коментари:0
Фудбалери Радника спремно дочекују старт сезоне. Током љета тим је претрпио бројне промјене.
Дошло је седам нових играча, а нов је и шеф стручног штаба. Бојан Круљ задовољан је припремним периодом, а циљ Радника је, истиче, да буде бољи него прошле сезоне.
Радник у првом колу гостује Сарајеву. Играчи мотивисани да на терену покажу шта су урадили у протеклом периоду.
У Раднику до краја прелазног рока очекују још неколико појачања како би додатно оснажили екипу. Утакмица у Сарајеву игра се у суботу у 21 час.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
01
22
51
22
44
22
34
22
32
Тренутно на програму