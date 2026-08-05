Logo

Премијер лига: Радник креће из Сарајева

Аутор:

Јована Кецман
05.08.2026 19:46

Коментари:

0
фудбалери Радника утакмица фудбал
Фото: ATV

Фудбалери Радника спремно дочекују старт сезоне. Током љета тим је претрпио бројне промјене.

Дошло је седам нових играча, а нов је и шеф стручног штаба. Бојан Круљ задовољан је припремним периодом, а циљ Радника је, истиче, да буде бољи него прошле сезоне.

Радник у првом колу гостује Сарајеву. Играчи мотивисани да на терену покажу шта су урадили у протеклом периоду.

У Раднику до краја прелазног рока очекују још неколико појачања како би додатно оснажили екипу. Утакмица у Сарајеву игра се у суботу у 21 час.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Радник

Премијер лига

Фудбал утакмица

Сарајево

Коментари (0)

Више из рубрике

Звезда поклекла у Мађарској, Хапоел има гол предности пред реванш

Фудбал

Звезда поклекла у Мађарској, Хапоел има гол предности пред реванш

1 д

0
Фудбалери фудбалског клуба Слога

Фудбал

Фудбалери Слоге спремни за почетак премијерлигашке сезоне

1 д

0
Петар Кунић фудбалер

Фудбал

Петар Кунић за АТВ: ''Борац је моја кућа''

1 д

0
Филип Костић донио одлуку

Фудбал

Филип Костић донио одлуку

1 д

0

  • Најновије

23

01

"Пусти ме мама, мртав сам.." Срцепарајућа исповијест мајке Дејана Митровића који је погинуо у несрећи

22

51

УН упозорава: ИСИС је и даље жив

22

44

Куће на подручјима захваћеним пожарима код Требиња нису угрожене

22

34

Борба Арсенала и Реал Мадрида око Винисијуса

22

32

Ватра се приближила кућама у требињском селу Пољице Петрово

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима