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Филип Костић донио одлуку

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 18:51

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Филип Костић донио одлуку
Фото: Tanjug/AP/Alberto Mariani

Филип Костић је пресјекао и ускоро би требало да појача ПСВ.

Рођеном Крагујевчанину је истекао уговор са Јувентусом на крају сезоне и имао је позив Филипсоваца, те АЕК-а, а како јавља Ђанлука ди Марцио, фудбалер који може да покрије све позиције уз лијеву аут линију је одлучио да се врати у Холандију.

Атински клуб је вршио притисак да потпише Костића, тренер Марко Николић му је и представио визију и његову улогу, али нису успјели да га приволе да се пресели у Грчку.

Српски репрезентативац ће са ПСВ-ом потписати уговор на двије године, а очекује се да трансфер буде ускоро и званично потврђен, преноси б92.

Костић се тако враћа у Холандију, гдје је имао први инострани ангажман, када је 2012. године прешао из крагујевачког Радничког у Гронинген.

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Таг :

Филип Костић

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