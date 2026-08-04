Филип Костић донио одлуку

Аутор:АТВ редакција
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Филип Костић је пресјекао и ускоро би требало да појача ПСВ.
Рођеном Крагујевчанину је истекао уговор са Јувентусом на крају сезоне и имао је позив Филипсоваца, те АЕК-а, а како јавља Ђанлука ди Марцио, фудбалер који може да покрије све позиције уз лијеву аут линију је одлучио да се врати у Холандију.
Атински клуб је вршио притисак да потпише Костића, тренер Марко Николић му је и представио визију и његову улогу, али нису успјели да га приволе да се пресели у Грчку.
Српски репрезентативац ће са ПСВ-ом потписати уговор на двије године, а очекује се да трансфер буде ускоро и званично потврђен, преноси б92.
Костић се тако враћа у Холандију, гдје је имао први инострани ангажман, када је 2012. године прешао из крагујевачког Радничког у Гронинген.
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