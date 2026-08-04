Вучић: Захваљујући Републици Српској БиХ није признала независност тзв. Косова

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да само захваљујући Републици Српској Босна и Херцеговина није признала једнострано проглашену независност тзв. Косова.
- Само захваљујући Републици Српској, Босна и Херцеговина је и даље војно неутрална. Само захваљујући Републици Српској, Босна и Херцеговина није признала независност тзв. Косова. Иначе би једва дочекали и у Сарајеву и у Мостару, да то ураде - рекао је Вучић за ТВ Пинк, уочи одржавања централне церемоније обележавања Дана сјећања на све страдале и прогнане у оружаној операцији "Олуја" у Мркоњић Граду.
Он је оцијенио да је великим силама проблем увек кроз историју представљала самостална и независна Србија, као и да данас није много другачије.
Вучић је навео да је Република Српска задржала сваку врсту блискости са Србијом и додао да је на томе Србија веома захвална Српској као ентитету, али прије свега народу и грађанима Републике Српске. Додао је и да је обавеза Србије да води бригу у свом народу у Српској, преноси Танјуг.
- Посљедњег дана нападали су људе из Републике Српске. Тобоже, они су криви за нечије изборне побједе или поразе, или за шта год. То је тај трећи ниво напада на Србију који увијек мора да долази из самог Београда, из епицентра. Прво то они ураде тачкасто, по различитим дијеловима отаџбине далеко од Београда, а онда, наравно, све то мора да се догоди у Београду. И то раде из два угла: један је онај отворени антисрпски, гдје имате све оне поређане, од Јешића, Зелено-лијевог фронта, Студентске листе, и тако даље. Они то раде отворено. Они отворено мрзе Републику Српску, они отворено мрзе сваку врсту уједињавања, духовног, како год хоћете, нашег народа - рекао је Вучић.
Према његовим ријечима, други, опаснији дио људи који нападају Србију, су увијек служили највише, посебно у кључним тренуцима наше историје, онима који би да руше Србију.
- То су лажни салонски националисти, којима никад нисте били довољно Србин, иако много воле да добијају велике државне плате, иако много воле да лијепо живе - рекао је Вучић.
Он је навео и да се нада да су грађани мјеста у Републици Српској и Федерацији БиХ које је протеклих дана посијетио видјели посвећеност и жељу Србије да помогне и покаже бригу о свом народу.
- Надам се да су људи видјели нашу посвећеност, жељу да помогнемо, жељу да покажемо бригу о свом народу. Посјећивао сам мјеста која готово никада људи из Србије нису посјећивали. Кад кажем "људи из Србије", мислим на оне који су на власти; нека сам посјећивао и по трећи, четврти пут. Мислим да су стратешки веома важна за нас, попут Дрвара и још неких, и наставићу то да радим - рекао је Вучић.
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