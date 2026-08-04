Бесплатан улаз на јавне базене у Љубљани током топлотног таласа

Аутор:АТВ редакција
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Градске власти у Љубљани дозволиле су бесплатан улаз на све јавне базене током трајања топлотног таласа, пренијели су дана словеначки медији.
Овим привременим режимом се дозвољава улазак корисницима јавних базена док се не попуни максимални капацитет објекта, преноси агенција СТА.
У обавјештењу објављеном на свом веб-сајту, "Спорт Љубљана" савјетује грађанима да у базенима уживају у ранијим сатима дана упозоравајући да улазак неће бити могућ уколико су капацитети попуњени, преноси Танјуг.
Температура воде на љубљанским базенима обично износи око 26 степени Целзијуса, али може да порасте и до 28 степени.
На самим базенима посјетиоцима су на располагању природни хлад или бесплатни сунцобрани који пружају заштиту од сунца.
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