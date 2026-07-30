Несрећа на тобогану у базену: У 'судару' тешко повријеђено дијете

Аутор:Стеван Лулић
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Једно дијете тешко је повријеђено у несвакидашњој несрећи на базену у Моравским Топлицама након што га је ударио други пливач.
Полиција је у уторак обавијештена од стране болнице у Мурској Собоци да су примили дијете које је повријеђено на базену у Моравским Топлицама.
Испоставило се да је дијете пливало према излазу тобогана баш када се други пливач спуштао низ тобоган.
Тада је дошло до судара пливача и дјетета, које је тешко повријеђено, али није у животној опасности.
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"Досадашњи налази не указују да је несрећа посљедица кривичног дјела", саопштила је полицијска управа Мурска Собог.
"На базенима и регулисаним природним купалиштима морају се поштовати одредбе правила пливања и ознаке постављене на купалишту. Морају се поштовати наређења и упутства спасилаца и других лица задужених за одржавање реда на купалишту. Такође се морају поштовати постављене ознаке са упозорењима за пливаче", упозорила је полиција.
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