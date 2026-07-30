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Несрећа на тобогану у базену: У 'судару' тешко повријеђено дијете

Аутор:

Стеван Лулић
30.07.2026 22:19

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Несрећа на тобогану у базену: У 'судару' тешко повријеђено дијете
Фото: Pixabay

Једно дијете тешко је повријеђено у несвакидашњој несрећи на базену у Моравским Топлицама након што га је ударио други пливач.

Полиција је у уторак обавијештена од стране болнице у Мурској Собоци да су примили дијете које је повријеђено на базену у Моравским Топлицама.

Испоставило се да је дијете пливало према излазу тобогана баш када се други пливач спуштао низ тобоган.

Тада је дошло до судара пливача и дјетета, које је тешко повријеђено, али није у животној опасности.

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"Досадашњи налази не указују да је несрећа посљедица кривичног дјела", саопштила је полицијска управа Мурска Собог.

"На базенима и регулисаним природним купалиштима морају се поштовати одредбе правила пливања и ознаке постављене на купалишту. Морају се поштовати наређења и упутства спасилаца и других лица задужених за одржавање реда на купалишту. Такође се морају поштовати постављене ознаке са упозорењима за пливаче", упозорила је полиција.

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Тагови :

несрећа

Базен

Словенија

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