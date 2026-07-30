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Покрадене жртве се сажалиле: Малољетници из БиХ условно осуђени

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 22:48

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Суд у Бечу донио је осуђујућу пресуду за двоје тинејџера, обоје 14 година, осудивши их на осам, односно шест мјесеци условне казне затвора.

Како преносе аустријски медији, ријеч је о 14-годишњем д‌јечаку и 14-годишњој д‌јевојчици који су се теретили за већи број крађа у бечком метроу.

Њих двоје су имали и свој "модус операнди" - наиме, тинејџер би био тај који је скретао пажњу жртве, док је д‌јевојчица крала из џепова жртава.

Њих двоје су у Бечу живјели као бескућници, без докумената, никада нису ишли у школу и родитељи су их се рано одрекли, пишу Независне новине.

Оптужени су на суду признали кривицу и показали кајање. Оптужени д‌јечак је изјавио да жели да се врати код д‌једа у Босну и Херцеговину, како би тамо кренуо у школу и запослио се. Д‌јевојчица је такође изразила жељу да надокнади школовање у Бечу те да се једног дана запосли као конобарица.

Жртве се сажалиле

Чак су и покрадене жртве у судници реаговале са дубоким саосјећањем након што су сазнале за екстремне услове живота и запуштеност ове д‌јеце.

Иначе, полицији и властима су постали сумњиви тек када је у бечком јавном превозу нагло порастао број пријављених џепних крађа које су одговарале истом шаблону. Приведени су 10. јула и вријеме до суђења су провели у истражном затвору.

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Како је ријеч о д‌јеци без родитељског старања и докумената, аустријске институције су одмах покренуле посебне процедуре. Служба за заштиту д‌јеце и омладину града Беча званично је преузела правно старатељство над малољетницима. Д‌јеца су пребачена у специјализовану установу "Drehscheibe". То је бечки кризни центар намијењен искључиво за малољетнике без родитељског старања и жртве трговине људима, гд‌је добијају психолошку помоћ, његу и безбједан смјештај.

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малољетници

Босна и Херцеговина

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