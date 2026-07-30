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Драматичан сусрет: Медвјед пришао туристи с леђа, ево шта се догодило

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 21:47

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Драматичан сусрет: Медвјед пришао туристи с леђа, ево шта се догодило
Фото: Screenshot/ Instagram/ miroslavnovotny2023

Драматичан сусрет човјека и медвједа на једној од најпознатијих румунских путева обишао је друштвене мреже.

Снимка приказује тренутак у којем се дивља животиња готово непримјетно приближила туристу, а он је тек у посљедњем тренутку схватио колико јој је близу био. Видио је у само неколико дана прегледан више од милион пута.

Медвјед се готово нечујно пришуљао туристу

На познатом румунском путу, једној од најатрактивнијих туристичких рута у земљи, забиљежен је необичан и потенцијално врло опасан сусрет човјека и дивље животиње.

Како преноси ПроТВ.ро, вирална снимка приказује медвједа који се готово непримјетно приближио мушкарцу док је стајао уз пут и проматрао саобраћајницу.

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Животиња му се приближила на свега неколико центиметара те му је чак оњушила ногу, док турист, чини се, уопште није био свјестан да се иза њега налази велики грабежљивац, пише Клик.хр.

Услиједио је тренутак панике

У почетку је све изгледало мирно, но ситуација се у секунди промијенила када се медвјед појавио испред мушкарца.

Изненађени турист успаничио се и почео бјежати око аутомобила паркираног уз пут, покушавајући се удаљити од животиње.

На крају је успио доћи до свог возила и ући унутра, док га је медвјед пратио. Срећом, животиња није показала знакове агресије нити је покушала напасти.

Снимка, настала 27. јула, у врло је кратком року постала вирална те је прегледана више од милион пута, изазвавши бројне реакције на друштвеним мрежама.

Подијељена мишљења о реакцији туриста

Видио је потакнуо расправу међу корисницима друштвених мрежа о томе како би се требало понашати у оваквим ситуацијама.

Док су једни критиковали туриста јер није довољно пазио на околину, други сматрају да је његова реакција можда спријечила озбиљнији инцидент.

Неки коментатори упозорили су да нагли покрети и покушај бијега могу код медвједа потакнути инстинктивну реакцију и повећати ризик од напада.

Један од корисника написао је да је "остати миран била најпаметнија одлука у тој ситуацији", сматрајући да би смиреније понашање било сигурнији избор.

Требао је возач затрубити?

Поједини корисници друштвених мрежа сматрају да је возач аутомобила из којег је снимљен видео могао затрубити како би отјерао медвједа.

Међутим, други су упозорили да би такав потез могао изазвати управо супротан учинак.

Како су истакнули, медвједи који су навикли на присутност људи често се више не боје звука аутомобилских сирена, а изненадна бука може изазвати непредвидиву реакцију животиње.

Стручњаци упозоравају на опасност

Овај пут пролази преко највиших врхова Јужних Карпата, кроз планински ланац Фагараш, гд‌је су сусрети с медвједима релативно чести.

Иако су такви призори многим туристима занимљиви и често завршавају на друштвеним мрежама, стручњаци и надлежне службе већ годинама упозоравају да приближавање дивљим животињама, њихово храњење или фотографирање из непосредне близине може имати озбиљне посљедице.

Управо због тога посјетитељима се савјетује да медвједе проматрају искључиво с велике удаљености те да им се никада не покушавају приближити, без обзира на то колико животиње д‌јеловале мирно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Медвјед

Румунија

снимак

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