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Бука, па бијели дим: Зграда се срушила у секунди, људи заробљени испод рушевина

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 20:34

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Срушила се зграда у Италији, људи заробљени испод рушевина.
Фото: YouTube/Screenshot/Messaggero

Снажна експлозија потресла је троспратну зграду у јужном дијелу града Месине на Сицилији данас поподне. Неколико људи је хоспитализовано, најмање пет особа је повријеђено, од којих једна тешко.

Ватрогасци такође трагају за шест особа које се воде као нестале испод рушевина, јавља Скај њуз.

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Према ријечима градоначелника Месине, Федерика Базилеа, урушавање зграде је узроковано експлозијом гасног цилиндра. Он је објавио да су "ватрогасци, органи реда, општинска полиција и службе за хитне случајеве на лицу мјеста, ангажовани у спасилачким операцијама и обезбјеђивању подручја".

Наводно су у току радови на одржавању у приземљу оштећене зграде. Дјелимично урушена зграда садржи неколико станова, супермаркет и још један пословни простор.

Прво бука, затим бијели дим. То је оно што су свједоци видјели када се зграда дјелимично урушила.

- Отишла сам након што сам купила шта ми је требало када сам чула огроман прасак и све се срушило. Око мене је био хаос. Отишла сам, али сам и даље у шоку - рекла је 40-годишња жена која је била у продавници у приземљу непосредно прије него што се зграда срушила.

Бројни људи окупили су се око срушене троспратнице. Било је суза, а међу рођацима жртава одјекивали су врискови.

Поред хипотезе о експлозији гасног цилиндра, о којој је извјестио градоначелник, у току су и истраге о могућем структурном квара.

Главни тужилац Антонио Д'Амато такође је пожурио на лице мјеста и најавио покретање истраге.

(Блиц)

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Тагови :

Сицилија

Експлозија

срушила се зграда

Италија

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