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Мотоциклиста задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 20:01

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У Сарајеву се вечерас око 19 часова догодила саобраћајна несрећа у којој је учествовао мотоциклита. Према незваничним информацијама, прије удара и пада мотоциклисти су отказале кочнице.

Такође незванично, мотоциклиста је тешко повријеђен. Ипак, степен задобијених повреда још се утврђује.

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Полицијски службеници МУП-а КС налазе се на мјесту догађаја, а више информација очекује се накнадно.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

повријеђен мотоциклиста

МУП Кантон Сарајево

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