Мотоциклиста задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи

Фото: АТВ БЛ

У Сарајеву се вечерас око 19 часова догодила саобраћајна несрећа у којој је учествовао мотоциклита. Према незваничним информацијама, прије удара и пада мотоциклисти су отказале кочнице.

Такође незванично, мотоциклиста је тешко повријеђен. Ипак, степен задобијених повреда још се утврђује. Регион Олаф хита према нама и доноси пакао, а преокрети би могли бити страшни Полицијски службеници МУП-а КС налазе се на мјесту догађаја, а више информација очекује се накнадно. (Црна-Хроника)

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