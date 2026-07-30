Мотоциклиста задобио тешке повреде у саобраћајној несрећи

Аутор:АТВ редакција
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У Сарајеву се вечерас око 19 часова догодила саобраћајна несрећа у којој је учествовао мотоциклита. Према незваничним информацијама, прије удара и пада мотоциклисти су отказале кочнице.
Такође незванично, мотоциклиста је тешко повријеђен. Ипак, степен задобијених повреда још се утврђује.
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Полицијски службеници МУП-а КС налазе се на мјесту догађаја, а више информација очекује се накнадно.
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