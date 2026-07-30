Судар у центру Бањалуке, саобраћај отежан

Аутор:АТВ редакција
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У центру Бањалуке, у непосредној близини књижаре "Култура", догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала два путничка возила.
Према првим информацијама са терена, у удесу нема повријеђених, а на возилима је настала материјална штета.
На лицу мјеста очекује се долазак полицијских службеника који би требали обавити увиђај и утврдити тачне околности и узрок ове незгоде.
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Због возила која се и даље налазе на коловозу, саобраћај се у овом дијелу града одвија нешто спорије, па се возачима савјетује опрез и стрпљење док се увиђај не заврши.
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