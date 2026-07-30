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Телефон вам се превише грије током пуњења? Провјерите једну ствар

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 18:10

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Телефони стоје на столу у прикључени на пуњач.
Фото: Steve Johnson/Pexels

Литијум-јонске батерије природно производе одређену количину топлоте током пуњења, нарочито када користите брзо пуњење.

Међутим, ако уређај постане толико врућ да га је непријатно држати у руци или се често прегријава, вријеме је да обратите пажњу на начин на који га пуните.

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Стручњаци упозоравају да неколико свакодневних навика може значајно да повећа температуру батерије, што временом доводи до њеног бржег трошења и краћег радног вијека.

Највећи проблем није пуњач

Једна од најчешћих грешака је коришћење телефона током пуњења. Гледање видео-снимака, играње игара или скроловање друштвених мрежа додатно оптерећују процесор, док батерија истовремено прима велику количину енергије. Због тога температура уређаја расте много више него током обичног пуњења.

Сличан ефекат имају и неоригинални или неквалитетни пуњачи и каблови, који не обезбјеђују стабилно напајање. Иако брзи пуњачи производе више топлоте од стандардних, они сами по себи нису проблем ако су сертификовани и намијењени конкретном уређају, преноси Блиц.

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Мјесто на којем пуните телефон прави велику разлику

Многи остављају телефон на кревету, каучу или јастуку док се пуни. То је лоша навика јер меке површине задржавају топлоту и спречавају правилно хлађење уређаја. Сличан проблем настаје када се телефон пуни на директном сунцу или у веома топлој просторији.

Ако користите дебелу заштитну маску, она такође може да задржи део топлоте, па стручњаци савјетују да је скинете уколико примјетите да се телефон више него обично загријева током пуњења.

Како да продужите вијек батерије

Да бисте смањили ризик од прегревања, телефон пуните на равној и чврстој површини, користите квалитетан пуњач и избјегавајте захтјевне апликације док је уређај прикључен на струју. Корисно је и редовно ажурирање софтвера, јер произвођачи често кроз нова ажурирања побољшавају управљање температуром и радом батерије.

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Повремено загревање је потпуно очекивано, посебно при брзом пуњењу. Међутим, ако телефон често постаје изразито врућ, успорава рад, прекида пуњење или приказује упозорење о високој температури, могуће је да постоји проблем са батеријом или пуњачем. Дуготрајно излагање високим температурама убрзава пропадање батерије, смањује њен капацитет и може да утиче на перформансе уређаја.

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Тагови :

Мобилни телефон

пуњење

батерија

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