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Како одржати страст у вези током врелих љетних дана?

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 17:30

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Љубавни пар
Фото: Pexels/Lais Queiroz

Током врелих љетних дана већина људи најрадије вријеме проводи уз воду, у хладу и уз повремена освјежења у мору или базену.

Температуре прелазе 30 степени Целзијуса, није нам увијек до напорних активности, али то не значи да се треба одрећи интимности с партнером.

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Љето може бити идеално вријеме за уживање у сексуалном односу, било касно навече, рано ујутро или у угоднијим условима када врућине попусте.

Сексуални однос, осим задовољства и повезивања с партнером, доноси и бројне користи за физичко и ментално здравље.

Доприноси здрављу срца

Током секса убрзава се рад срца, посебно током оргазма. Сексуална активност може се упоредити с умјереном физичком активношћу попут краће шетње или пењања степеницама.

Ипак, особе са срчаним проблемима требају се придржавати савјета љекара и бити опрезне.

Побољшава расположење

Секс позитивно дјелује на ментално здравље јер током односа тијело ослобађа хормоне попут ендорфина, окситоцина и допамина, који доприносе осјећају задовољства, опуштености и бољег расположења.

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Представља облик физичке активности

У зависности од трајања и интензитета, секс може бити својеврсна вјежба која активира различите мишићне групе и доприноси физичкој кондицији, уз додатну емоционалну повезаност партнера.

Може повећати привлачност

Редовна интимност може утицати на сексуалну жељу и осјећај привлачности између партнера, чиме се одржава блискост и повезаност у вези.

Позитивно утиче на изглед коже

Хормони који се ослобађају током секса, заједно с бољом циркулацијом крви, могу допринијети здравијем изгледу коже, косе и ноктију, јер се побољшава снабдијевање ћелија храњивим материјама.

Подржава здравље репродуктивног система

Редовна сексуална активност повезана је с правилнијим хормонским функционисањем. Код жена може имати позитиван утицај на менструални циклус, док код мушкараца доприноси очувању здравља простате.

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Помаже у регулацији крвног притиска

Сексуална активност може имати позитиван утицај на крвни притисак и смањити ризике повезане с кардиоваскуларним проблемима, укључујући одређене факторе ризика за мождани удар.

Јача емоционалну повезаност

Интимност између партнера помаже у стварању осјећаја сигурности, блискости и подршке. Осим свакодневног дијељења живота, сексуална повезаност може помоћи у смањењу стреса и јачању односа.

Може допринијети бољем сну

Након сексуалног односа тијело се опушта, што може олакшати успављивање и допринијети квалитетнијем одмору током ноћи, преноси Аваз.

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Важност сигурног секса

Све предности сексуалног живота долазе до изражаја када се практикује одговорно и сигурно понашање. Незаштићени односи и честа промјена партнера повећавају ризик од полно преносивих болести, од којих неке могу имати озбиљне здравствене посљедице. Кориштење заштите и одговоран однос према сексуалном здрављу кључни су за очување здравља и уживање у интимности.

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Тагови :

Сексуални односи

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Љубав

интимни односи

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