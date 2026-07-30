Рајанер одбио Марију и њеног мужа: Послије 80 година нису могли кући

Аутор:АТВ редакција
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Брачни пар пољског поријекла, који готово осам деценија живи у Великој Британији, доживио је непријатно изненађење када им је авио-компанија Рајанер одбила укрцавање на лет из Кракова.
Добили су образложење да након Брегзита немају одговарајућу документацију за повратак у земљу коју сматрају својим домом.
Марија Крупа (85) и њен супруг Чеслав (92), који су у Британију стигли као дјеца непосредно након Другог свјетског рата, рекли су да нису могли да вјерују да им је након скоро 80 година живота у Енглеској неко рекао да не могу да се врате кући.
Пар је у мају отпутовао у Пољску како би посјетио преостале чланове породице, али им је приликом повратка саопштено да не могу да се укрцају јер нису имали доказ о праву боравка у Великој Британији нити електронску дозволу за путовање (ЕТА), која је уведена након Брегзита.
"Био је то велики шок. Били смо веома разочарани и потресени, посебно јер мој супруг користи много лијекова након можданог удара", испричала је Марија.
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Додала је да су покушали запосленима Рајанера објаснити да су њихови очеви током Другог свјетског рата заједно са британским снагама учествовали у борби против нацистичке Њемачке, али да им је речено како компанија ризикује високу новчану казну уколико их пусти у авион без потребних докумената.
"Мој муж је био потпуно сломљен. Креће се уз помоћ електричних колица и само је желио да се врати кући", рекла је она.
Марија и Чеслав стигли су у Велику Британију 1947. и 1948. године као дјеца пољских војника из армије генерала Владислава Андерса, која је заједно са британским снагама учествовала у борбама против сила Осовине.
Након што су наредног дана прибавили електронску дозволу за путовање, успјели су да се врате у Енглеску, али су, како тврде, морали да се представе као туристи јер електронски систем није прихватао њихову британску адресу.
"Када смо стигли у Енглеску, били смо престрављени. Плашили смо се шта ћемо рећи на граници јер нисмо жељели поново да говоримо нешто што није истина", испричала је Марија, преносе Независне новине.
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Присјећајући се цијелог догађаја, додала је да никада није помишљала да извади британски пасош.
"Волим Енглеску и бескрајно сам захвална што је послије рата примила хиљаде људи попут нас. Али било ми је важно да останемо Пољаци и зато никада нисам мислила да ће нам то једног дана представљати проблем", рекла је она.
Након обраћања организацији Сетлди и служби Ситизенз Едвис, брачни пар је добио званични Сетлди статус, док из хуманитарне организације упозоравају да се хиљаде старијих грађана ЕУ суочавају са сличним потешкоћама јер нису били свјесни да су након Брегзита морали да регулишу свој статус новом документацијом, наводи "Гуардиан".
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