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Колапс у овом дијелу БиХ: Колона аутомобила дуга 10 километара

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 17:04

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Гужва на путу Коњиц-Јабланица, колона дуга 10 километара.
Фото: Klix video/Screenshot

Километарске колоне возила данас су поново забиљежене на магистралном путу Коњиц - Јабланица, а разлог су радови који се изводе на Рибићком мосту.

"Појачан је промет возила на саобраћајницама широм Босне и Херцеговине, а највеће гужве евидентиране су на магистралној цести Јабланица-Коњиц", наводе из БИХАМК-а.

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Читаоци портала Кликс.ба који су "заглавили" на путу кажу да је колона дужа од десет километара, а све због радова на мосту између Коњица и Острожца.

Гужве на овој дионици су постале скоро свакодневне овог љета, а прије десет дана забиљежена је колона дужине чак 17 километара.

Поред ових радова, колоне се формирају и због семафора у Коњицу који успорава саобраћај на магистралном путу.

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Због свега наведеног грађани који путу ка југу БиХ или јадранској обали често путују сат или два дуже него обично.

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Тагови :

стање на путевима

Коњиц

Јабланица

гужва у саобраћају

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