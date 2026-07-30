Колапс у овом дијелу БиХ: Колона аутомобила дуга 10 километара

Аутор:АТВ редакција
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Километарске колоне возила данас су поново забиљежене на магистралном путу Коњиц - Јабланица, а разлог су радови који се изводе на Рибићком мосту.
"Појачан је промет возила на саобраћајницама широм Босне и Херцеговине, а највеће гужве евидентиране су на магистралној цести Јабланица-Коњиц", наводе из БИХАМК-а.
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Читаоци портала Кликс.ба који су "заглавили" на путу кажу да је колона дужа од десет километара, а све због радова на мосту између Коњица и Острожца.
Гужве на овој дионици су постале скоро свакодневне овог љета, а прије десет дана забиљежена је колона дужине чак 17 километара.
Поред ових радова, колоне се формирају и због семафора у Коњицу који успорава саобраћај на магистралном путу.
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Због свега наведеног грађани који путу ка југу БиХ или јадранској обали често путују сат или два дуже него обично.
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