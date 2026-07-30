Logo

Лоша прогноза за наредне двије и по деценије

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 15:50

Коментари:

0
Термометар
Фото: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Број топлотних таласа у Француској повећаће се пет пута до 2050. године и десет пута до 2100. године, изјавила је предсједник и извршни директор француске националне метеоролошке службе "Метео Франс" Виржини Шварц.

Шварцова је рекла за радио "Франс интер" да је Француска доживјела више топлотних таласа у посљедњих 15 година него у претходних 60.

Европу је захватио један од најтоплијих периода посљедњих година, а најтеже су погођене Шпанија, Португал, Француска, Италија и Грчка.

Прасићи

Економија

Цијена прасади и товљеника шокира узгајиваче

Француски предсједник Емануел Макрон рекао је да се земља суочава са рекордним бројем шумских пожара од краја Другог свјетског рата.

Шпански премијер Педро Санчез изјавио је да су од почетка године шумски пожари уништили око 150.000 хектара земље и да је погинуло 13 људи, преноси "Срна".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

топлотни талас

врућина

Француска

Коментари (0)

Више из рубрике

Због екстремних температура проглашен црвени ниво узбуне у 19 градова

Свијет

Због екстремних температура проглашен црвени ниво узбуне у 19 градова

2 ч

0
Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: Морамо размишљати о будућности, СВО ће се завршити нашом побједом

3 ч

0
Плажа је дио морске или слатководне обале уређен за купање људи

Свијет

Медитеран у проблему, Јадран није изузетак: Море се драматично мијења

3 ч

0
Ватрогасац ствара контролисано паљење како би обуздао подручје пожара у близини Леж-Кап-Фереа, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026. године.

Свијет

Трагедија у Грчкој: Посљедњи тренуци погинулих ватрогасаца: Колеге биле на 20 метара, али их нису видјели

4 ч

0

  • Најновије

18

10

Телефон вам се превише грије током пуњења? Провјерите једну ствар

18

05

Смртоносни тропи: Карипски драгуљ у сијенци мрачних злочина

18

04

Спроведени у ОЈТ Бањалука: Ово су осумњичени за држање жене и дјетета заточеним у стану

17

51

Захарова: Напад Кијева је терористичке природе

17

47

Инфантино добио жесток шамар: Слиједи бојкот такмичења ФИФА

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима