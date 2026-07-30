Лоша прогноза за наредне двије и по деценије

Аутор:АТВ редакција
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Број топлотних таласа у Француској повећаће се пет пута до 2050. године и десет пута до 2100. године, изјавила је предсједник и извршни директор француске националне метеоролошке службе "Метео Франс" Виржини Шварц.
Шварцова је рекла за радио "Франс интер" да је Француска доживјела више топлотних таласа у посљедњих 15 година него у претходних 60.
Европу је захватио један од најтоплијих периода посљедњих година, а најтеже су погођене Шпанија, Португал, Француска, Италија и Грчка.
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Француски предсједник Емануел Макрон рекао је да се земља суочава са рекордним бројем шумских пожара од краја Другог свјетског рата.
Шпански премијер Педро Санчез изјавио је да су од почетка године шумски пожари уништили око 150.000 хектара земље и да је погинуло 13 људи, преноси "Срна".
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